Javier Milei sumaría al Dipy al Gobierno como asesor: cuál sería su cargo

"La verdad es que no me han llamado, no me han ofrecido nada. No tengo ningún cargo en ningún área del Gobierno. Nadie me llamó ni me consultó. Quizá es opereta", sostuvo El Dipy.

Embed

Vale destacar que, en principio, no tendría un cargo permanente en el Estado, sino que se ocupará por contrato de este programa; aunque seguramente con el tiempo y los resultados la situación pueda modificarse.

Cabe recordar que, El Dipy fue candidato a intendente de La Matanza por La Libertad Avanza el año pasado y, para sorpresa de muchos, incluso de la propia fuerza que lo apañó, obtuvo el segundo lugar en las elecciones de octubre con el 22,46% de los votos, detrás del histórico Fernando Espinoza, que finalmente se quedó con el cargo.

El Dipy sorprendió a todos su resultado en las PASO 2023 en La Matanza El cantante, quien fue candidato a intendente de La Matanza, encabezaría un nuevo proyecto en La Libertad Avanza (Foto: archivo).

Cuánto cobrará "El Dipy"

Su puesto estaría bajo la órbita de la subsecretaría de Promoción Cultural, que pertenece a Capital Humano, y cobrará alrededor de un millón y medio de pesos.

"El Dipy" es conocido no solo por sus canciones, sino también por mostrar fervientemente su apoyo a Javier Milei en las redes sociales desde antes de la campaña presidencial. Incluso visitó programas de televisión para mostrar su preferencia por el libertario, quien ahora lo sumaría a sus filas.