El Dipy cruzó fuerte al Chino Darín por cuestionar a Javier Milei: "Vení a..."

Lo cierto es que El Dipy cruzó con todo al Chino Darín por su fuerte crítica al presidente a 90 días de asumir el mandato en una charla con el ciclo Poco Correctos, El Trece.

Embed

“Como artista, ¿Qué te pasó cuando (Milei) tuvo el cruce con Lali (Espósito), después con María Becerra, la opinión del Chino Darín…?”, le preguntó el cronista.

Y el cantante de cumbia fue contundente: “El Chino Darín está opinando y viviendo en España… Un beso… Vení a poner el pecho acá”.

“Y, a Lali, no creo que se le reclamó eso, sino que no habló en cuatro años. Todos hemos trabajado en fiestas políticas, y creo que a Lali se la castigó por otro lado. Es lo que ella piensa y me parece perfecto que diga lo que piensa”, agregó El Dipy, bancando la postura pública que tomó su colega.

Y sobre el presente económico actual del país, el artista señaló: “La situación está brava, pero creo que la gente está en la posición de bancar esto".

milei.webp

El Dipy confirmó su noviazgo con una joven cordobesa: "Es una mujer muy..."

En diciembre, El Dipy se tomó unos días de vacaciones y viajó a Brasil, pero no lo hizo solo. El referente de la cumbia fue a ese destino junto a Belén González, una joven cordobesa, con quien se mostró en un video en las redes.

En una nota con PrimiciasYa, el artista confirmó que está en pareja con la chica en cuestión. "Nos estamos conociendo. Nos llevamos súper bien", reconoció y contó cómo fue que surgió la propuesta para pasar unos días en las playas del país vecino.

"Me llamaron para trabajar en Brasil y, de paso, nos tomamos unos días de vacaciones juntos. Estuvimos en Camboriú y Floripa", detalló el intérprete de "Soy soltero", "Dale zorrita", "Lejos de ti", entre otros hits.

El Dipy no ocultó que, después de un tiempo soltero, decidió volver a creer en el amor y destacó que Belén "es una mujer muy trabajadora y excelente persona".

Al finalizar, el artista mencionó que la joven cordobesa no está ligada a los medios sino que se dedica a full a las redes sociales y a un proyecto personal. "Tiene un emprendimiento personal", concluyó.