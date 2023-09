Javier Milei: "Vamos a terminar con la corrupción en Argentina porque la grieta acá es moral"

Además agregó: “Cuando vos venís en la ruta chilena es un billar, hechos por privados, cuando pasas a Argentina es un desastre, hecho por el estado. Además vamos a dar incentivos a lo Suiza, no somos autoritarios, sino proponemos una libre competencia y ahí se les termina el negocio a los que gobiernan”.

“El Banco Central es una inmundicia. Maneja la demanda de dinero, por lo que no hay política monetaria óptima, si se expande genera daño, si se contrae también lo provoca daño, todo lo que hace es daño, la única manera que funcione es que sea omnipotente, pero no lo son y dada la catadura moral de los políticos que son una basuras, son subhumanos y lo único que les importa es robar, este sistema no funciona”.

Su mirada sobre Sergio Massa y Patricia Bullrich

“No entiendo a los progres que defienden la inflación. Este ministro de Economía sumó el 80% de inflación en los últimos meses y el 124% anual. Los valores son mayores al Rodrigazo y la situación social es mucho peor a la del 2001”, sostuvo sobre la economía acutal.

Sobre la dolarización dijo: “Proponemos opcionalmente a voluntad propia a medida que aparezcan los billetes se vallan doralrizano y la preferencia de la gente lo va a determinar. Nos va a pasar como a Ecuador, que le llevó un tiempo. Va a ver una reconfiguración de la política en Argentina, una reorganización ideológica”.

“Patricia Bullrich me traicionó y no hay retorno. Con toda la campaña sucia que me hace, me buscan videos de hace siete u ocho años atrás, ella secuestró y mató gente, yo no viví de la política, Bullrich tiene las manos llenas de sangre”

Así se expresó Javier Milei con el Pelado Trebucq