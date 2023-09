Javier Milei: "El papa Francisco está del lado de dictaduras sangrientas"

"El Papa juega políticamente. Es un papa que tiene fuerte injerencia política, ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como (Raúl) Castro o (Nicolás) Maduro, es decir está del lado de dictaduras sangrientas", afirmó.

El diputado nacional también dijo que, al tener a la "justicia social como un elemento central de su visión", el papa Francisco avala "el robo", y que eso "por lo tanto es una violación de los 10 mandamientos".

Además, dijo que el líder religioso promueve "una agenda que defiende el asesinato, el robo, la envidia".

"La respuesta debería darla él. Porque a la luz del debate, de la evidencia empírica, él es el que tiene que dar explicaciones de por qué defiende una organización económica que conduce a la pobreza, a la miseria, a la violencia, a la decadencia, y que si los dejaran, destruirían el mundo".

"Soy un defensor de la libertad y la paz: los chinos, Putin y Lula no entran ahí"

En otro tramo del reportaje, Milei dijo: "No solo no voy a hacer negocios con China. No voy a hacer negocios con ningún comunista. Yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí, los chinos no entran ahí, Putin no entra ahí, Lula no entra ahí".

"Desde el Estado no vamos a promover ningún tipo de acción con comunistas, ni socialistas. Eso no quiere decir que los argentinos no puedan comercializar", agregó.

Javier Milei: "El aborto es un asesinato agravado por el vínculo"

El economista libertario también se manifestó en contra de que haya un ministerio de Mujeres, al considerar que las acciones que se toman desde allí "no modifican los problemas de las mujeres".

"¿Por qué no hay un ministerio de hombres?", preguntó Milei, y señaló que la ideología de género parte de "premisas falsas": Dicen 'el techo de cristal para las mujeres y que ganan menos que los hombres', y sostienen que los empresarios son unos cerdos malditos que lo único que quieren es ganar plata. Si eso fuera así, ¿por qué si yo entro a una oficina no está plagada de mujeres? La distribución es bastante pareja y en línea que la población", cuestionó.

Consultado por su postura sobre el aborto, Milei respondió que, como libertario, uno de sus principios es "defender el derecho a la vida", y detalló: "Después hay una justificación desde la ciencia, que es el hecho de que la vida comienza en el momento de la fecundación. En ese mismo momento se genera un nuevo ser en evolución con un ADN distinto. Es cierto que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, pero ese niño en el vientre no es su cuerpo, por lo tanto el aborto es una asesinato agravado por el vínculo y por la diferencial de fuerzas".