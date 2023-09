El ex de Fátima Florez disparó contra Javier Milei: "Nunca va a..."

"¿Vos seguís enamorado?", le pregunto el periodista Matías Vázquez a Norberto y si más vueltas confirmó que si. En ese sentido, el joven le consultó acerca del impacto mediático que generó la relación y si sentía que las cosas se podrían haber manejo diferente.

“No se, ella sabe lo que hace, es una persona grande. Fueron más de 20 años juntos, toda una lucha juntos y bueno, ella hoy decidió otro camino y la respeto”, sostuvo. Acto seguido, hizo referencia a su trayectoria artística y destacó: “Yo no hice a Fátima Florez, yo ayudé a construirla. Fue un trabajo de dos, ella tiene un talento único”.

Por otra parte, dio su opinión sobre la polémica foto que publicó Fátima por error sobre su intimidad con Milei, y sus palabras fueron letales. “La verdad trato de no verlas porque no encuentro a Fátima ahí, no la conozco”, sentenció.

En cuanto la posibilidad de una reconciliación, Norberto se mostró dispuesto a hablar con Fátima en caso de terminar su vinculo con el político y confesó: Tendríamos que hablar muchas cosas, seguramente, fueron muchos años juntos. "Me dolió todo, la forma en que se hicieron las cosas, todo. Sigo llorando".

Finalmente le deseó éxitos a la humorista en su carrera y cerró con un fuerte mensaje para Milei: "Lo único que sé es que ninfa la va a amar como yo".

La foto que Fátima Florez publicó por error de su intimidad con Javier Milei y luego borró

La popular imitadora Fátima Florez y el candidato presidencial por La Libertad Avanza Javier Milei sorprendieron a todos hace menos de un mes confirmando su explosivo romance, iniciado algunas semanas antes según ellos mismos lo aseguraron. Es así que desde ese momento hubo declaraciones amor pública a través de las redes sociales entre ambos tortolitos, así como también confesiones de varios detalles de la relación en distintos programas de televisión.

Y si bien él está concentrado de cara a las elecciones de octubre, donde tiene la chance de convertirse en el próximo presidente de Argentina, así como ella está preparando la que será su primera presentación artística en el micro estadio de Lanús el 22 de septiembre, lo cierto es que se hacen un tiempo para vivir a pleno su fogosa relación.

Así las cosas, tal parece que uno de esos encuentros quedó reflejado en una foto que compartió la actriz desde sus Instagram Stories aunque rápidamente la eliminó. Allí llegó a verse el acolchado de su cama con manchas húmedas y un brazo masculino, presumiblemente el de Milei.

Foto de Fátima Florez cama Milei.jpeg

Lo cierto es que no fue otra que Estefi Berardi quien llegó a ver la Instagram Story ni bien fue subida a la red y no dudó en hacer una captura, por lo que se hizo viral en cuestión de minutos.

“¿Qué sube? ¿Se confundió?” se preguntó pícara la influencer desde sus historias virtuales con la imagen en cuestión. Al tiempo que en una siguiente Story no dudó en hacer una encuesta virtual preguntando a sus seguidores "¿Es la mano de Javier Milei?" y aseguró: "Para mí es igual”, refiriéndose a la fotografía que claramente por error compartió por unos segundos Fátima Florez.