Javier Milei viaja a Hungría para reunirse con Viktor Orbán y retoma una intensa gira internacional
El Presidente partirá este jueves rumbo a Budapest para mantener un encuentro oficial con el primer ministro húngaro. Más temprano, participará del Foro Económico del NOA en Tucumán.
Milei viaja a Hungría para reunirse con Orbán y retoma de una intensa gira internacional. (Foto: archivo)
El presidente Javier Milei viajará este jueves por la noche a Hungría como parte de una visita oficial que incluirá reuniones en Budapest con el primer ministro Viktor Orbán. El traslado fue confirmado por el canciller Pablo Quirno, quien integrará la delegación. Durante la estadía, el mandatario argentino también será recibido por el presidente húngaro, Tamás Sulyok.
El viaje forma parte de una agenda internacional intensa: en poco más de una semana, Milei ya pasó por Estados Unidos, Chile y España, sumando así su cuarta escala en ese lapso.
Más temprano, este jueves, el Presidente participará del Foro Económico del NOA en Tucumán y mantendrá un encuentro con seguidores en las inmediaciones del hotel en el que se realizará el evento.
Primer encuentro formal con Viktor Orbán
El cara a cara en Budapest será el primero de carácter oficial entre ambos dirigentes desde que Milei llegó a la Casa Rosada en 2023. Hasta ahora, sus contactos se habían dado en ámbitos informales y foros internacionales.
Desde la Cancillería señalaron que la relación se apoya en afinidades políticas dentro de un grupo de líderes con posturas similares. En ese marco, ambos participan de la llamada Junta de Paz, un espacio vinculado al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El vínculo no es nuevo: Orbán fue uno de los mandatarios extranjeros que asistió a la asunción presidencial en diciembre de 2023, lo que marcó un acercamiento temprano entre ambos gobiernos.
Coincidencias previas y gestos de cercanía
En febrero, Milei y Orbán volvieron a coincidir en Washington durante un foro internacional organizado por el Instituto de la Paz, donde participaron representantes de 27 países.
En ese contexto se difundieron imágenes que mostraron sintonía entre ambos, incluso en un video donde aparecen conversando y cantando una canción de Elvis Presley.
También se los vio utilizando gorras rojas con la inscripción "USA", un símbolo asociado al espacio político de Trump. “Si seguimos así, nos van a separar”, había ironizado Orbán en redes tras ese encuentro.
Agenda local antes del viaje: presencia en Tucumán
Antes de partir hacia Europa, el Presidente tiene previsto encabezar una actividad en Tucumán, como parte del denominado “Tour de la Gratitud”, una serie de visitas destinadas a reconocer el respaldo obtenido en las elecciones legislativas de octubre.
El jefe de Estado, que llegará entre las 18 y las 19 horas, será recibido en el Aeropuerto Benjamín Matienzo por el gobernador Osvaldo Jaldo, en un gesto de sintonía institucional entre ambos mandatarios en medio de un clima hostil en el distrito.
El escenario principal del evento será el Hotel Hilton Garden Inn, donde Milei cerrará el seminario que este año lleva el título “La hora de las provincias”. El foco de la actividad, tal como plasmó la organización en la difusión, está en el avance de agendas de desregulación y modernización institucional a nivel provincial.
Asimismo, se busca analizar herramientas concretas para mejorar la competitividad, atraer inversiones, fortalecer economías locales y promover reformas orientadas al crecimiento sostenible.
El panel de disertantes refuerza el carácter político-empresarial del evento. Estarán presentes: Patricia Bullrich, senadora nacional y figura clave del oficialismo; Lisandro Catalán, exministro del Interior y actual referente de La Libertad Avanza en la provincia; Martín Migoya, CEO de Globant, junto a economistas como Fernando Marull y empresarios como Sebastián Budeguer.