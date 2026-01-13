Javier Milei viaja a Paraguay por el acuerdo Mercosur-Unión Europea mientras Lula es una incógnita

La ausencia de Lula sería significativa dado que Brasil es el socio más grande del Mercosur y uno de los principales protagonistas de las negociaciones del acuerdo comercial. En meses recientes, el mandatario brasileño había pedido a la UE que mostrara “coraje” para concluir el pacto, subrayando la importancia del tratado.

Ahora que el tratado es una realidad, puede faltar su firma en el histórico acuerdo.

tres europeos Von der Leyen, jefa del Comité de la UE, clave para convencer a Macron y a Meloni. (foto: A24.com)

Qué implica el acuerdo Mercosur-UE

El nuevo tratado comercial es considerado una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, abarcando más de 750 millones de personas cuando se combinan los mercados del Mercosur y la UE.

Entre los puntos más importantes:

Eliminación de aranceles para la mayoría de bienes comerciados entre los dos bloques, incluidos productos agrícolas y manufacturados.

Acceso preferencial para productos sudamericanos como soja, carne, miel y otros alimentos a los mercados europeos.

Oportunidades para exportaciones europeas de bienes manufacturados como vehículos, maquinaria y vinos hacia los países del Mercosur.

Mecanismos de salvaguardia y cláusulas ambientales que buscan equilibrar preocupaciones del sector agrícola europeo.

Se prevé también que el acuerdo incremente inversiones y empleo en ambos bloques, y fortalezca la cooperación política y estratégica, en un contexto global marcado por tensiones comerciales y búsqueda de alianzas alternativas frente al proteccionismo internacional.

Cuándo entra en vigor

El acuerdo no entrará en vigor inmediatamente tras la firma en Paraguay. Después de la rúbrica, el texto debe:

Ser ratificado por el Parlamento Europeo .

Ser aprobado por cada uno de los Estados miembros de la UE .

Cumplir con los procesos internos de aprobación en los países del Mercosur.

Antes de que todos estos pasos concluyan, se contempla una aplicación provisional de partes del acuerdo, en especial aquellas relacionadas con cooperación política y comercio, para avanzar en beneficios concretos mientras se completa la ratificación formal.

Tensiones y señales políticas

La primera que hubo que solucionar fue la dura protesta sel sector rural europeo. Sobre todo, belgas, franceses e italianos. La promesa de una compensación para ese sector permitió llegar a este punto.

La firma en Paraguay y la ausencia posible de Brasil —o de otros mandatarios— refleja también tensiones políticas internas en el Mercosur, especialmente entre gobiernos con posiciones divergentes sobre el rol del bloque, prioridades políticas, regionales y relaciones con socios externos.

En definitiva, el acto de este fin de semana en Asunción no solo será un momento histórico en términos comerciales, sino también una puesta en escena política clave, con implicaciones para la geopolítica latinoamericana y las alianzas económicas globales. Falta todavía la ratificación de los parlamentos europeos, pero superado el obstáculo antes mencionado, no debería quedar más que cumplir con pasos protocolares.

Una vez que el acuerdo esté en marcha y se produzca el cruce de inversiones y bienes entre Europa y el Mercosur, es de esperar que los problemas "de piel" entre algunos mandatarios, se superen para el bien de 750 millones de consumidores.