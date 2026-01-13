En pleno escándalo con Luciano Castro, Sabrina Rojas blanqueó su nuevo romance: "Tiene 15 años menos"

Además, aseguró: "No saben cómo me buscan los más jóvenes, no sé por qué, me encaran mucho y antes decía que no, y ahora sí".

De esta manera, Rojas dejó en claro que atraviesa un momento especial en lo personal, mientras su nombre sigue ligado a la polémica que envuelve a Castro.

¿Sabrina Rojas le fue infiel a Luciano Castro?

Luciano Castro volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras la filtración de unos audios dirigidos a una joven mientras estaba en Madrid por compromisos laborales, hacia finales de 2025.

En medio de esa polémica, Sabrina Rojas habló con Ángel de Brito en el ciclo streaming Ángel responde de Bondi Live y sorprendió con una confesión sobre su relación pasada. El conductor le preguntó: “¿Le metiste los cuernos alguna vez?”. A lo que la actriz respondió: “Le he pagado con la misma moneda a Luciano”.

Respecto a los comentarios que se generan alrededor del escándalo actual, Rojas reflexionó: “Después los demás que hagan lo que quieran, como hicieron siempre. A mí en un punto hasta, no digo que estoy resignado, pero ya sé quiénes son los que me van a dar, por más que yo dé una nota brillante, y donde sepan que tengo razón. Yo sé que me van a dar igual”.

De Brito también quiso indagar sobre los rumores de infidelidad que circulaban en la época en que estaban casados. Allí Sabrina recordó: "Me pasaba estando casada y hablaban de infidelidades de Luciano como si nada”.

Sobre aquellos trascendidos, la actriz agregó: “Me inventaron millones de romances. Yo casada, quién iba a decir que yo podía hacerle una infidelidad al que era el protagonista de la telenovela del momento”.

En otro tramo de la entrevista, Rojas se refirió directamente a su ex: "Él es un buen tipo", aunque marcó con claridad su comportamiento con las mujeres: "De verdad es: o quedate soltero o dejá de lastimar minas".

Por último, opinó sobre la situación de Griselda Siciliani, quien también quedó involucrada en el escándalo. "Yo no creo que a Griselda (Siciliani) esto le haya pasado por encima. Me parece también ella tan empoderada y pañuelo verde diciendo: 'al gordo lo conozco así y así lo acepto'. No, así lo acepto no. No tiene por qué estar pasando este momento de vos estar poniendo la cara en el papelón", concluyó con firmeza.