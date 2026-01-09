El Gobierno celebró el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y anticipó que se firmará el 17 de enero

En ese marco, Quirno destacó que la Unión Europea avanzará en una reducción significativa de aranceles al eliminar gravámenes para el 92% de las exportaciones del bloque sudamericano y otorgar "acceso preferencial a otro 7.5%". Según indicó, esto implicará que el "99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur" resulten beneficiadas.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

La Unión Europea dio este viernes luz verde al acuerdo comercial con el Mercosur, tras un proceso de negociaciones que se extendió durante 25 años. La decisión habilita a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a trasladarse a Asunción para rubricar el entendimiento con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

El aval se alcanzó luego de que una mayoría calificada de los Estados miembros del bloque, equivalente a al menos el 65%, respaldara las condiciones del tratado de libre comercio. La votación se concretó a pesar del rechazo expresado por Francia, Polonia e Irlanda.

Un factor determinante fue el giro de Italia, que en diciembre había acompañado la postura francesa y contribuido a frenar el consenso. Esta semana, sin embargo, el gobierno italiano destacó los “enormes beneficios” del acuerdo y se pronunció a favor, lo que destrabó su aprobación.

De todos modos, aun cuando la firma se concrete este lunes en Asunción, el acuerdo no comenzará a regir de manera inmediata. Para su entrada en vigor será necesaria la aprobación del Parlamento Europeo, un proceso que podría extenderse por varias semanas.

Según consignan agencias internacionales, el escenario en el Parlamento es incierto. Cerca de 150 eurodiputados, sobre un total de 720, anticiparon que podrían recurrir a la Justicia con el objetivo de frenar la aplicación del entendimiento económico.