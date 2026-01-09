En vivo Radio La Red
Política
Unión Europea
Mercosur
COMERCIO

El Gobierno celebró el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y anticipó que se firmará el 17 de enero

El canciller Pablo Quirno destacó la aprobación del tratado tras 25 años de negociaciones y aseguró que el entendimiento generará "más comercio, inversión y empleo" para ambos bloques.

El canciller Pablo Quirno anticipó cuándo se realizará la firma del convenio. (Foto: archivo).

Quirno sostuvo que el convenio tendrá un impacto positivo en ambas regiones y aseguró que generará “más comercio, más inversión y más empleo” tanto para los países del Mercosur como para los Estados miembros de la Unión Europea.

el-nuevo-canciller-pablo-quirno-en-la-cumbre-de-lideres-del-g20-foto-afpmisper-apawu-WOH7C6WVMZDULCB7EF3RYTJSLU

En un mensaje difundido a través de su cuenta de X, el ministro afirmó que “La Argentina liderada por el Presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”.

Todos ganamos: la Argentina y los países del MERCOSUR accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial”, subrayó.

En ese marco, Quirno destacó que la Unión Europea avanzará en una reducción significativa de aranceles al eliminar gravámenes para el 92% de las exportaciones del bloque sudamericano y otorgar "acceso preferencial a otro 7.5%". Según indicó, esto implicará que el "99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur" resulten beneficiadas.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

La Unión Europea dio este viernes luz verde al acuerdo comercial con el Mercosur, tras un proceso de negociaciones que se extendió durante 25 años. La decisión habilita a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a trasladarse a Asunción para rubricar el entendimiento con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

El aval se alcanzó luego de que una mayoría calificada de los Estados miembros del bloque, equivalente a al menos el 65%, respaldara las condiciones del tratado de libre comercio. La votación se concretó a pesar del rechazo expresado por Francia, Polonia e Irlanda.

Un factor determinante fue el giro de Italia, que en diciembre había acompañado la postura francesa y contribuido a frenar el consenso. Esta semana, sin embargo, el gobierno italiano destacó los “enormes beneficios” del acuerdo y se pronunció a favor, lo que destrabó su aprobación.

De todos modos, aun cuando la firma se concrete este lunes en Asunción, el acuerdo no comenzará a regir de manera inmediata. Para su entrada en vigor será necesaria la aprobación del Parlamento Europeo, un proceso que podría extenderse por varias semanas.

Según consignan agencias internacionales, el escenario en el Parlamento es incierto. Cerca de 150 eurodiputados, sobre un total de 720, anticiparon que podrían recurrir a la Justicia con el objetivo de frenar la aplicación del entendimiento económico.

Se habló de
