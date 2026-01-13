Cómo evoluciona la salud de Catherine Fulop a un mes y medio de una cirugía clave en su vida

Pese a la gravedad de la lesión, la artista continuó con compromisos laborales en el exterior y postergó la operación debido a viajes programados a Japón y Miami. Sin embargo, el dolor persistente hizo inevitable la intervención a fines de noviembre. Según trascendió en el programa A la Barbarossa (Telefe), especialistas señalaron que Fulop posee "un elevado umbral de dolor" y que su recuperación demanda constancia y disciplina.

En ese camino, la actriz destacó el acompañamiento integral que recibe: “Ha sido un esfuerzo también de mis kinesiólogas, de mi personal trainer, pero sobre todo, todo, a mi doctor bello Fernando Kairuz, que le agradezco el haberme operado con tanta dedicación y amor”.

El proceso también tuvo un costado descontracturado que rápidamente se volvió viral. Días después de la cirugía, todavía bajo los efectos de la anestesia, Fulop cometió un error al escribir un mensaje de agradecimiento en redes. Su hija Tiziana reaccionó con humor y le preguntó: “¿Mamá seguís drogada?”, a lo que la actriz respondió entre risas: “¡Mi gente me entendió! Jajajaja”.

Fiel a su estilo cercano, Catherine mantiene un diálogo constante con su comunidad digital, agradeciendo cada mensaje de apoyo y transmitiendo energía positiva. “Mi gente bella, gracias por acompañarme”, repite en sus posteos, reforzando el vínculo con sus casi cuatro millones de seguidores.

Lejos de quedar solo como una anécdota desafortunada, el episodio se transformó en una historia de superación personal, donde la constancia, el humor y el acompañamiento del entorno fueron claves para atravesar una recuperación que avanza a paso firme.

Qué dijo Catherine Fulop tras la detención de Nicolás Maduro en Venezuela

Catherine Fulop atravesó horas de profunda conmoción tras conocerse la noticia que sacudió a Venezuela y a toda la región: la captura de Nicolás Maduro, ocurrida el sábado 3 de enero en el marco de un operativo militar impulsado por Donald Trump. La actriz y conductora, nacida en ese país, decidió no callar y compartió un testimonio cargado de emoción, dejando en claro el impacto personal y colectivo que le generó este hecho histórico.

Lejos de mantenerse al margen, Fulop se expresó tanto a través de sus redes sociales como en distintas apariciones mediáticas. Entre ellas, habló en LN+, donde se mostró visiblemente movilizada por lo que considera un momento bisagra para el pueblo venezolano. Su postura fue clara y directa: interpretó lo sucedido como el cierre de una etapa marcada por el dolor, la crisis y la opresión, lo que despertó una inmediata repercusión entre sus seguidores y el público en general.

“Bueno, acá muy emocionada, tranquila, preocupada, tratando de ser sensata y teniendo calma en estos momentos que son horas dramáticas para mi país”, expresó en el inicio de su testimonio, reflejando la mezcla de sensaciones que la atraviesan.

La actriz puso especial énfasis en el costado humano de la situación y en lo que este episodio representa para millones de venezolanos, tanto para quienes permanecen en el país como para aquellos que debieron emigrar. “Son horas dramáticas para mi país y creo que son el inicio del fin de una dictadura y de una opresión que ha recibido mi pueblo hace 26 años”, afirmó con contundencia, dejando en evidencia el peso emocional de sus palabras.

Aunque vive en Buenos Aires desde hace muchos años y desarrolló su carrera en la Argentina, Cathy mantiene un lazo permanente con su tierra natal. Sigue cada novedad de manera constante y se mantiene en contacto con su círculo íntimo, especialmente con su familia. “Así que estoy súper movilizada y hablando con mi familia”, contó, remarcando que la distancia física no logra atenuar lo que siente frente a lo que ocurre en Venezuela.

En medio de versiones cruzadas, rumores y un escenario internacional cargado de incertidumbre, Fulop eligió aferrarse a un anhelo que la acompaña desde hace tiempo. Más allá del análisis político, expresó un deseo íntimo y profundamente personal. “Y deseando que esto termine para poder ir a mi país a reencontrarme con los míos”, dijo, sintetizando el sentimiento de tantos venezolanos que sueñan con volver a casa.