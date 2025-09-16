El Gobierno asegura que después de octubre seguirá la flotación cambiaria "gane o pierda las elecciones"

En el entorno de Milei prometen una liberación paulatina del dólar, al señalar que “la banda se irá ampliando y eso no va a cambiar” ya sea gane o pierda el gobierno en las próximas elecciones.

El problema del dólar, la inflación y la hoja de ruta del Gobierno

Luis Caputo junto a Quirno y Bausili. Foto captura.avif

En el Gobierno aseguran que va a intentar cumplir la hoja de ruta y explicaron que el dólar calculado para diciembre de 2026 en $1423, muy por debajo del dólar oficial actual que superó el techo de $1480. "Es libre y no lo controla el Gobierno", aclararon.

De hecho en Casa rosada reconocieron que "se utiliza el REM en diciembre para después con base al cálculo de inflación se estimó cuál va a ser el tipo de cambio a diciembre de 2026".

Por eso, en el gobierno señalan que "la hoja de ruta va a estar dada por el dato de inflación, de crecimiento y financiación para el sector privado que va a hacer el tesoro, para las grandes concesiones que así lo requieran".

Según las estimaciones oficiales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerrará 2025 con una variación del 24,5 %, mientras que en 2026 la meta descenderá al 10,1 %. El Gobierno también fijó proyecciones de inflación para los años siguientes: 5,9 % en 2027 y 3,7 % en 2028.

Estas cifras delinearon un sendero de desinflación progresiva que busca consolidar la política monetaria aplicada desde diciembre de 2023.

El tipo de cambio oficial finalizará 2025, según el Gobierno, en torno a $1.325 por dólar. Para diciembre de 2026, la proyección indica un valor de $1.423, con aumentos más moderados en los años siguientes: $1.470 en 2027 y $1.488 en 2028.

La variación nominal prevista implicará una evolución del tipo de cambio por debajo de la inflación, lo que consolidará una apreciación del peso en términos reales.

La evolución del dólar fue en alza en las últimas semanas, en un contexto de incertidumbre política y económica y la cotización mayorista ya se ubica al borde del techo de la banda.

Este martes cedía a $ 1.460, en tanto que el minorista avanzaba 0,3%, hasta los $1.480. Los analistas consultados por el Banco Central para el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estimaron en agosto un dólar a $1.441 y para los próximos doce meses (agosto de 2026), de $1.604, bastante más elevado que el proyectado por el Gobierno en el Presupuesto presentado el lunes.

¿Cuáles son los ejes centrales del Presupuesto 2026 que el Gobierno busca discutir con el Congreso ?

Javier Milei grabó el nuevo discurso por Cadena Nacional en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Foto Presidencia

El texto oficial incluyó proyecciones sobre inflación, tipo de cambio, crecimiento del producto, consumo, gasto social y prioridades en materia educativa y de salud.

Milei afirmó que “lo peor ya pasó” y la Comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados ya empezó a discutir el proyecto enviado por el Gobierno, que busca correr el eje de la discusión de los vetos de Milei y desafía a la oposición a discutir cada punto de las 1700 páginas como una forma de retomar la agenda en plena campaña electoral.