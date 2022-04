Se conoció el motivo por el que Javier Milei usó chaleco antibalas en su último acto

"Él ingresa a los mismos por detrás del público, que siempre es de alrededor de quince mil personas, según el lugar. Por lo que ingresa por el medio de la multitud, si no tendría que hacerlo por atrás del escenario. A partir de ello es que los encargados de seguridad le piden que use chaleco para evitar que corra riesgos innecesarios", indicaron. Y puntualizaron: "No anda por la vida usando chaleco. Solo en esas ocasiones".

Javier Milei en Mendoza

Milei estuvo en el Parque O' Higgins de Mendoza ante más de 12 mil personas que concurrieron para escuchar su clase abierta sobre dolarización.

El economista arrancó su exposición brindándole un fuerte apoyo al campo: "Vamos a salir de los escombros para volver a ser una potencia. Quiero mandarle un saludo a esos argentinos que se rompen el lomo en el campo y que llegaron a la plaza pidiendo por libertad, pidiendo por el respeto a la propiedad y que se terminen los malditos impuestos y las malditas retenciones".

WhatsApp Image 2022-04-25 at 8.06.55 AM.jpeg

"Hemos venido a contar por que queremos salir de esa basura del peso, es la moneda de la casta y no sirve ni para abono. Esa manga de ladrones dijo que el peso es tener soberanía. Ustedes hablan de soberanía cuando quieren a la gente esclava", afirmó.

En cuanto a su clase de economía habló sobre la dolarización y la libre competencia de monedas como forma de terminar con la inflación. Milei explicó el sistema que implementaría de llegar a la presidencia: "La primera reforma que vamos a hacer es pasar de la banca fraccionaria a un sistema anticorridas con la banca Simons".