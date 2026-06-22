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La indignación total de Cinthia Fernández tras los videos de Jésica Cirio con miles de dólares

Cinthia Fernández publicó un descargo contundente luego de la aparición de los videos de Jésica Cirio mostrando bolsas con dólares.

22 jun 2026, 16:33
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La inginación total de Cinthia Fernández tras los videos de Jésica Cirio con miles de dólares.

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La inginación total de Cinthia Fernández tras los videos de Jésica Cirio con miles de dólares.

Cinthia Fernández fue una de las figuras del espectáculo que no pudo quedarse callada ante el escándalo que sacude a Jésica Cirio. Luego de que se difundieran los videos en los que se la ve mostrando fajos de dólares dentro de la casa que compartía con el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, la panelista explotó en redes y lanzó un durísimo comentario.

A través de una historia de Instagram, Cinthia publicó una imagen junto a una bandera argentina y escribió sin vueltas: "Qué vergüenza. Pobre nuestra Argentina". Con ese posteo apuntó directamente a la ostentación que muestran las grabaciones y cuestionó la enorme desigualdad entre quienes cumplen con sus obligaciones impositivas y quienes acumulan fortunas en efectivo alejadas de cualquier control.

Las imágenes que desataron la reacción de Cinthia y de gran parte del mundo del espectáculo muestran fajos de billetes envueltos en bolsas plásticas transparentes, distribuidos en cajones y estantes de un vestidor que, según reconstrucciones periodísticas, correspondería al sector privado de la planta alta de la propiedad de Insaurralde en el barrio cerrado Fincas de San Vicente.

El material, publicado por el periodista Diego Cabot en La Nación, repudio tanto en redes sociales como en los principales programas de televisión. Jésica Cirio, por su parte, salió a defenderse a través de un comunicado en el que denunció haber sido víctima de extorsiones y aseguró que el acceso a sus archivos fue producto de maniobras ilícitas.

¿Qué dice el comunicado que difundió Jésica Cirio?

Jésica Cirio publicó un comunicado refiriéndose al escándalo por los videos donde se la ve mostrando fajos de dólares guardados en un vestidor.

En el mensaje apuntó contra el acceso ilícito a sus archivos, denunció que viene siendo extorsionada desde hace mucho y cuestionó la autenticidad del material publicado, señalando que las imágenes presentan manipulaciones digitales.

La ex de Martín Insaurralde también remarcó que trabaja desde los 18 años y que todos sus ingresos están declarados ante el organismo impositivo correspondiente, que nunca le formuló observaciones ni intimaciones por inconsistencias.

El comunicado completo de Jésica Cirio:

Como respuesta a la nota publicada en el día de la fecha por el Diario La Nación en su versión web, suscripta por el periodista Diego Cabot, es importante señalar que el acceso de terceros a mis archivos han sido el producto de maniobras ilícitas. Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado. Ello, como corresponde, fue oportunamente puesto en conocimiento de la Justicia con intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nro. 58, lo cual dio inicio a la formación de la causa caratulada CIRIO. Jessica s/d extorsión. Con ello se demuestra que acudí a la Justicia a denunciar esos hechos mucho antes de que esta cuestión fuera insinuada por los medios de comunicación hace muy poco tiempo. Debe remarcarse también, que las imágenes que se encuentran allí publicadas se tratan de una secuencia de videos. En las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes. Como siempre lo dije, trabajo desde los 18 años en la actividad privada y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas. Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia.

     

 

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