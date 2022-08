Jorge Capitanich vivió un incómodo momento al recibir críticas de un joven: "Estoy cansado de una Argentina sin futuro"

Las críticas de Lionel Schroder a Jorge Capitanich

El mensaje de un joven chaqueño con críticas a la dirigencia política frente a Jorge Capitanich se hizo rapidamente viral en las redes sociales a partir de los duros planteos que le espetó al gobernador.

“Nos quieren desviar hablando de temas irrelevantes”, apuntó el joven Lionel Schroder durante el Encuentro de Jóvenes del Norte Grande.

“No vengo a pedir nada sino a sembrar mi idea, que creo es la de muchos de mis amigos, que somos de la clase media y gente trabajadora. Yo soy de Pampa del Infierno, un pueblo que crece gracias a la actividad rural. Y estoy cansado de una Argentina sin futuro, una Argentina donde los jóvenes quieren estar, pero sueñan y trabajan para irse porque ven que su país no va más”, aseguró el estudiante y remarcó: “Un país rico donde la gente es pobre y aunque trabaja y trabaja no se beneficia”.

“Nos quieren desviar hablando de temas irrelevantes, y no de temas reales como por ejemplo que no puedo ahorrar en mi moneda, y tengo ahorrar en una moneda extranjera, para que lo que tengo no se devalúe; hay que hablar de temas en serio, como de nuestro futuro porque ni yo ni mi padre tenemos problema con una persona por su género. Lo que hagan en la intimidad nos da igual. Lo que nos importa es la persona, la mentalidad que tiene”, manifestó.

Por último, y ante la atónita mirada de Jorge Capitanich, Schroder cargó contra las políticas de género: “Una equis en el documento no va a cambiar el rumbo del país. Al país lo vamos a cambiar nosotros, si aprendemos a pensar y a trabajar. Y a dejar de depender de los gobiernos mediocres que tenemos. Argentina es un país rico donde la gente es pobre y depende de charlatanes. Hay que dejar de ser así. Esto no se va a terminar hasta que cortemos el problema de raíz. Esto realmente es la opinión popular, señor Gobernador”.