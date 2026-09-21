Jorge Macri contra la jueza que declaró inconstitucional el Régimen Penal Juvenil: "Amerita un juicio político"

De Marinis declaró inconstitucional, para ese caso, la aplicación del nuevo régimen a un menor de 14 años y dispuso su sobreseimiento. En su fallo, sostuvo que la incorporación al sistema penal debe ser el último recurso y planteó la necesidad de una respuesta estatal vinculada con la asistencia y la protección de derechos.

Macri cuestionó ese argumento y sostuvo que la nueva normativa contempla medidas alternativas a la detención. “Esta ley tiene un montón de herramientas que le daban a esta jueza, si realmente le importa al chico, la posibilidad de protegerlo”, afirmó.

Entre esas herramientas, mencionó la posibilidad de disponer tareas comunitarias o la asistencia a un tratamiento. “No es que si ella lo declara culpable sí o sí tiene que ir detenido”, sostuvo.

“No protege al chico ni a las víctimas”

El jefe de Gobierno porteño consideró que el fallo deja al adolescente sin seguimiento y tampoco protege a quienes podrían ser víctimas de nuevos delitos. “En lugar de proteger al chico y de proteger al delincuente o a la víctima, no protege a nadie”, afirmó Macri. En esa línea, cuestionó que la jueza haya considerado que, como el robo no llegó a concretarse, el damnificado únicamente sufrió una situación de estrés.

“Ella dice 'Acá hay un ciudadano que solo sufrió una situación de estrés', porque había un policía cerca y se evitó el delito. Si no, lo que había era un delito cometido”, señaló.

Macri también cuestionó la interpretación de la jueza sobre la Convención sobre los Derechos del Niño. Según sostuvo, el tratado internacional no establece una edad determinada para la responsabilidad penal y deja esa definición en manos de cada país.

Macri habló de un pedido de juicio político

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Gobierno porteño adelantó que buscará avanzar con un pedido de juicio político contra De Marinis.

“La verdad que es un listado de barbaridades que amerita un juicio político”, sostuvo. Y agregó: “Esperemos tener el número y la mayoría para que se apruebe y después ganar la discusión en el tratamiento en particular, después en el juicio político”.

Macri también cuestionó las motivaciones que, según su interpretación, habría detrás del fallo. “Me parece que buscan notoriedad en la defensa de un garantismo, quedar bien, tratar de jugar para su propia tribuna”, afirmó. Luego sostuvo que existe “una clara intencionalidad y un sesgo político”.

“Yo creo que ella se queda como estacionada en la vieja ley que solo le daba la alternativa de detener. Y hay un montón de alternativas que tiene ahora”, sostuvo sobre De Marinis.

Por último, advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, podría tener la decisión: “Este chico puede volver a salir, puede no haber un policía justo en la esquina, puede robar y efectivamente terminar cometiendo ese delito, como en este caso que se impidió porque había un policía cerca, o puede llegar a lastimar, a dañar a alguien”.