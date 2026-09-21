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Jorge Macri contra la jueza que declaró inconstitucional el Régimen Penal Juvenil: "Amerita un juicio político"

Jorge Macri criticó el fallo que sobreseyó a un menor de 14 años acusado de tentativa de robo y sostuvo que la jueza “se extralimita” al declarar inconstitucional el nuevo régimen.

Tras el fallo de la jueza

Tras el fallo de la jueza, Macri habló en WiFi. (Foto: archivo).

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, cuestionó duramente a la jueza porteña Laura De Marinis, quien declaró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un menor de 14 años acusado de tentativa de robo. En declaraciones al programa WiFi, el mandatario sostuvo que la magistrada se excedió en sus facultades y anticipó que buscará impulsar un pedido de juicio político.

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Me parece una barbaridad, me parece una aberración, me parece que se extralimita”, afirmó Macri al referirse al fallo. En esa línea, cuestionó el criterio adoptado por la jueza: “Si quieren escribir leyes, tienen que ir al Congreso, tienen que ser diputados, senadores. Una vez que el marco legal está establecido, tienen que aplicar la ley”.

La causa se inició luego de que un hombre de 47 años denunciara que cinco jóvenes habían intentado robarle el celular. Según su relato, uno de ellos le gritó “Dame todo. Dame el celular”, pero logró escapar y pedir ayuda a un agente de la Policía de la Ciudad.

De Marinis declaró inconstitucional, para ese caso, la aplicación del nuevo régimen a un menor de 14 años y dispuso su sobreseimiento. En su fallo, sostuvo que la incorporación al sistema penal debe ser el último recurso y planteó la necesidad de una respuesta estatal vinculada con la asistencia y la protección de derechos.

Macri cuestionó ese argumento y sostuvo que la nueva normativa contempla medidas alternativas a la detención. “Esta ley tiene un montón de herramientas que le daban a esta jueza, si realmente le importa al chico, la posibilidad de protegerlo”, afirmó.

Entre esas herramientas, mencionó la posibilidad de disponer tareas comunitarias o la asistencia a un tratamiento. “No es que si ella lo declara culpable sí o sí tiene que ir detenido”, sostuvo.

“No protege al chico ni a las víctimas”

El jefe de Gobierno porteño consideró que el fallo deja al adolescente sin seguimiento y tampoco protege a quienes podrían ser víctimas de nuevos delitos. “En lugar de proteger al chico y de proteger al delincuente o a la víctima, no protege a nadie”, afirmó Macri. En esa línea, cuestionó que la jueza haya considerado que, como el robo no llegó a concretarse, el damnificado únicamente sufrió una situación de estrés.

“Ella dice 'Acá hay un ciudadano que solo sufrió una situación de estrés', porque había un policía cerca y se evitó el delito. Si no, lo que había era un delito cometido”, señaló.

Macri también cuestionó la interpretación de la jueza sobre la Convención sobre los Derechos del Niño. Según sostuvo, el tratado internacional no establece una edad determinada para la responsabilidad penal y deja esa definición en manos de cada país.

Macri habló de un pedido de juicio político

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Gobierno porteño adelantó que buscará avanzar con un pedido de juicio político contra De Marinis.

La verdad que es un listado de barbaridades que amerita un juicio político”, sostuvo. Y agregó: “Esperemos tener el número y la mayoría para que se apruebe y después ganar la discusión en el tratamiento en particular, después en el juicio político”.

Macri también cuestionó las motivaciones que, según su interpretación, habría detrás del fallo. “Me parece que buscan notoriedad en la defensa de un garantismo, quedar bien, tratar de jugar para su propia tribuna”, afirmó. Luego sostuvo que existe “una clara intencionalidad y un sesgo político”.

Yo creo que ella se queda como estacionada en la vieja ley que solo le daba la alternativa de detener. Y hay un montón de alternativas que tiene ahora”, sostuvo sobre De Marinis.

Por último, advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, podría tener la decisión: “Este chico puede volver a salir, puede no haber un policía justo en la esquina, puede robar y efectivamente terminar cometiendo ese delito, como en este caso que se impidió porque había un policía cerca, o puede llegar a lastimar, a dañar a alguien”.

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