Sofía Gonet rompió el silencio tras la amenaza a Homero Pettinato: "Me acosa hace 10 años"

Tras la amenaza que recibió Homero Pettinato en vivo mientras realizaba su programa, Sofía Gonet habló este lunes en Sálvese quien pueda (América TV) y reveló que ella también es víctima del acoso de la misma persona desde hace una década.
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Sofía Gonet contó el calvario que vive desde hace una década y reveló detalles del hostigamiento tras la amenaza que recibió Homero Pettinato en vivo.
Tras la amenaza que recibió Homero Pettinato en vivo mientras realizaba su programa, Sofía Gonet habló este lunes en Sálvese quien pueda (América TV) y reveló que ella también es víctima del acoso de la misma persona desde hace una década.
La influencer contó que quedó muy preocupada luego de lo ocurrido con su expareja y remarcó que, más allá de cualquier situación, desea que no le suceda nada. "Es horrible. Con Homero, más allá de todo, está todo bien y no quiero que que le pase nada. Me asusté un montón. Es una persona que a mí me viene acosando ya hace 10 años", reveló.
Según relató, el hostigamiento comenzó cuando recién empezaba a publicar contenido en redes sociales y todavía no tenía la exposición que tiene actualmente. Desde entonces, asegura que recibe mensajes de esta persona de manera constante. "Yo vivo desde hace 10 años con este chabón todos los días mandándome mensajes las 24 horas del día. O sea, no hay momento en el que yo no agarre el celular y no tenga un mensaje de esta persona todos los días del año hace 10 años. Siempre por redes, la única vez que yo me animé a contar algo que me acuerdo de que lo conté en historias muy al principio, que conté que él me hacía brujerías, tenía un santuario de fotos mías y me mandaba fotos, ahí me empezó a amenazar", contó.
Gonet también describió algunas de las situaciones que atravesó durante estos años y aseguró que el hombre llegó a enviarle imágenes que le generaron temor. "Me mandaba calaveras por fotos, cosas así, cruces que yo dije: 'Bueno, pará'. Después a cada pareja que tuve, obviamente, la amenazó, y conmigo medio que construyó una relación parasocial en la que yo no sé no sé si soy su mujer o qué", detalló.
A pesar de la gravedad de la situación, la influencer reconoció que durante mucho tiempo decidió no avanzar con una denuncia, en parte porque se acostumbró a recibir este tipo de mensajes por su exposición en redes. "Yo la verdad que nunca hice nada porque medio que es una paja decirlo, pero estoy acostumbrada a encontrarme con personas así haciendo lo que hago, me pasa muy seguido lo de los mensajes. Está bien que este es el caso más extremo, pero a mí me pasa de salir a la calle y capaz tener esos que están siempre ahí esperando", aseguró.
Sin embargo, explicó que hasta ahora siempre había podido bloquear a esta persona y que nunca se había presentado físicamente. Por eso, lo ocurrido con Pettinato encendió una nueva alarma para ella. "Yo lo bloqueo siempre y nunca se había personado, por eso esto marca un precedente de que es capaz de hacer más cosas y a mí me da miedo", afirmó.
"La verdad también es que la Justicia no hace nada. Yo en su momento, el año pasado, denuncié a un vecino, no a él, a un vecino del departamento en el que yo vivía que me había amenazado de muerte. Me tuve que mudar yo porque dos veces fui a la policía, no hicieron nada", cerró.
Homero Pettinato dialogó con PrimiciasYa (América TV) después de haber presentado la denuncia contra el hombre que lo amenazó de muerte a la salida de Olga este lunes.
En la charla con el ciclo de Marina Calabró y Luis Ventura, el conductor sorprendió al revelar un costado poco conocido del hostigamiento: "Algunas veces le hace brujerías y rituales con fotos de ella. Él dice que es de protección. Yo creo que lo que hace es hostigamiento".
Pettinato describió además el nivel de obsesión que el sujeto mantiene con Sofía Gonet en redes sociales: "Las historias que sube a sus redes son todas sobre ella. Él sube 100 historias por día de Sofía. Está obsesionado".
Hasta ahora, tanto Homero como Gonet habían relativizado la amenaza, creyendo que se trataba de un fenómeno limitado al plano virtual. Pero lo ocurrido este lunes cambió todo: "Siempre lo tomamos como algo que no iba a salir de las redes, pero ahora lo que pasó es que se apersonó". Y añadió, todavía impactado: "Cuando lo vi hoy se me congeló la sangre".
El episodio se suma a un historial de advertencias previas: el hombre, identificado como Hernán Bloquero, ya lo había intimidado en varias oportunidades desde cuentas falsas con frases como "te voy a matar" y "te voy a pegar un tiro en la cabeza". Con la denuncia radicada, ahora será la Justicia la que determine si se aplican medidas concretas para frenar el hostigamiento hacia Sofía Gonet y su expareja.