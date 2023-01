Jorge Macri en "La cruel verdad": "No hay salvación individual"

“Los que asumimos responsabilidad tenemos la obligación de dar respuesta, a mí me tocó ser intendente varios años, creo que hice las cosas bien y por eso me reeligieron, pero no alcanza, no hay salvación individual”, analizó Jorge Macri.

La preferencia de Mauricio Macri por Horacio Rodríguez Larreta

Esteban Trebucq lo consultó sobre si Mauricio Macri se alejó de Patricia Bullrich para empezar a acercarse a Horacio Rodríguez Larreta, y el primo del exmandatario opinó sobre la interna del partido mayoritario de JxC.

Embed

“Mauricio está tratando de tener una sana relación equidistante de los tres candidatos a Presidente del PRO, María Eugenia Vidal es la otra, está tratando de tener un rol de mentor, de aconsejar y escuchar”, aseguró.

De cara a las elecciones 2023, el exintendente de Vicente López analizó dónde jugará Mauricio Macri: “Lo veo con ganas de que volvamos a ser Gobierno, no lo veo enfocado en él como candidato, pero yo no puedo decirle qué hacer”.

Además, se refirió a sus intenciones de ser jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: “Me preparé para esto, los diez años y medio en Vicente López me prepararon para ser un buen gestor de un desafío más grande”.

“Administré una ciudad donde tuve a cargo salud, seguridad, educación, espacio público”, comparó y se jactó: “Entiendo, sé, estoy formado para esto y me apasiona”.

Por último, consultado sobre los distintos candidatos del PRO en la Ciudad, Macri aseguró que “pueden pasar dos cosas:”: “O hay encuestas que demuestren que uno es mejor que otro y entonces se arman las fórmulas por acuerdo, o la otra es hacer una interna previa, y el que gane del PRO sale fortalecidos”.