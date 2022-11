Jorge Macri y Martín Lousteau negocian apoyos para fortalecer sus candidaturas en la Ciudad de Buenos Aires

De todos, hay dos que pican en punta: Jorge Macri y Martín Lousteau. Incluso, se ilusionan con que una buena performance de su precandidato a presidente los catapulte a las primeras planas.

Jorge Macri y Larreta- FOTO PRENSA CABA.jpg Jorge Macri se incorporó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta como ministro de Gobierno, hace menos de un año (Foto: Prensa de la Ciudad de Bs As).

Jorge Macri: apoyos y luchas de liderazgo en el PRO

Hace casi un año, Jorge Macri solicitó una licencia especial en la intendencia de Vicente López y se incorporó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta como ministro de Gobierno. A partir de allí, comenzó su carrera electoral en el territorio porteño. En su entorno dicen que es el referente con mayor intención de voto.

Jorge Macri dice ser "el mejor posicionado para poder continuar con todo lo que se viene haciendo" en CABA. Desde su entorno, señalan que recorre la Ciudad a diario y trata de tener contacto con los vecinos.

Cuenta con el apoyo de su primo, el expresidente Mauricio Macri, y se manifestaron en favor de su candidatura los "halcones" del PRO: Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, Federico Pinedo, Néstor Grindetti, entre otros.

Jorge Macri y Bullrich FOTO POLÍTICA HOY.jpg En una actividad partidaria, Patricia Bullrich manifestó públicamente su apoyo a la candidatura de Jorge Macri (Foto: Política hoy).

Hasta el momento, Larreta no se expresó abiertamente en favor de nadie, pero se ha mostrado con Lousteau. Al consultar al respecto, cerca de Jorge Macri trataron de restarle importancia al hecho y negaron que haya un PRO dividido: "Hay varios precandidatos y con ganas de ser. Entendemos que Horacio tiene otros tiempos y que para él todavía no es momento de definir un candidato. Por eso, deja que varios caminen".

Y enfatizaron, a modo de despejar cualquier duda, que "Horacio dijo públicamente que en CABA su predilección va a ser siempre un candidato del PRO".

El armado político de Martín Lousteau para conquistar la Ciudad

Quien también tiene un alto nivel de aceptación es el exministro de Economía y actual senador radical, Martín Lousteau, que recibió el apoyo de todo el arco radical a su candidatura.

"Tenemos la intención de que Martín sea candidato hace mucho tiempo. Él todos los días recorre un barrio diferente sin descuidar su labor como senador", expresaron fuentes del partido consultadas por A24.com:

Lousteau y Larreta-LPO.jpg Larreta aún no se ha expresado en favor de ningún candidato, pero se lo ha visto con Lousteau (Foto: LPO).

Cabe recordar que, en el masivo acto en Costa Salguero, la UCR procuró dar una imagen de unidad frente al PRO, a quien le disputa el protagonismo en Juntos por el Cambio.

A días de que Patricia Bullrich apoyase públicamente la candidatura de Jorge Macri, el líder de Evolución radical compartió un acto con Soledad Acuña. La foto se dio en medio de las discusiones por las candidaturas y despertó especulaciones. Referentes alineados a su candidatura aclararon que no hay ningún acuerdo de apoyos ni alianzas con el larretismo. Por ahora

Sin embargo, no descartan una fórmula mixta para garantizar el funcionamiento en la gestión. "Es una forma de comprometer a los dos partidos", indicaron. En tanto, desde el ala dura del PRO, manifestaron que en el territorio porteño irán con fórmulas puras. No están dispuestos a entregarle la Ciudad al radicalismo.

acuna y lousteau -LPO.jpg Soledad Acuña compartió actividad con Martín Lousteau, ¿se viene fórmula mixta para la Ciudad? (Foto: LPO).

¿Quién es "el dueño" de la Ciudad?

Ante un radicalismo fortalecido con dirigentes de proyección, y que ya no quiere ser el furgón de cola del partido, es que se abre una interna por quién será el sucesor de Rodríguez Larreta.

Luego de que varios dirigentes del PRO salieran a defender que no podían perder y dejar el gobierno en manos de otro partido, desde la Unión Cívica Radical retrucaron: "Nosotros creemos que los que van a decidir quién gobierna son los porteños. La ciudad no es una empresa, no la compro Macri, ni Jorge Macri, ni nadie", plantean.

"No imagino a los radicales en los lugares donde son gobierno pensando en no ser competitivos y perder esos lugares en manos del PRO. Nosotros no vamos a regalar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Iremos a la competencia, pero con la convicción puesta en que tenemos que seguir siendo gobierno", respondieron desde el PRO.