Jorge Macri: "Patricia Bullrich va a estar en el balotaje, no tengo dudas"

“Estoy convencido que Patricia Bullrich va a estar en el balotaje, no tengo dudas y esto es un dato. Tuvimos una competencia interna muy intensa y no perdimos el norte. El gobierno está desesperado, me sorprendió lo que hizo hoy Gabriel Katopodis, que vaya a impedir la obra pública y verlo en ese rol de puntero, un hombre que cree en la dignidad del trabajo me sorprende porque lo respeto y sé cómo piensa”, sostuvo.

A su vez agregó: “No estamos todos peleados en Juntos por el Cambio. Al contrario, hoy estuve reunido con Horacio Rodríguez Larrea por la Ciudad y después con Patricia Bullrich y nos juntamos con trabajadores de las aplicaciones que no quieren encasillarse en ningún sindicato, lo que muestra que estamos trabajando juntos”.

“Yo creo que el gobierno perdió el rumbo, de hecho las medidas anunciadas hoy por Sergio Massa son para ganar las elecciones no para mejorar el país, si querés mejorar la vida de los argentinos bajá la inflación”, destacó.

Y para cerrar apuntó: “Mauricio Macre no va a ocupar ningún cargo ejecutivo, pero él está apoyando a Juntos por el Cambio, no va a estar con Milei, no tengo dudas. Él es el fundador del PRO y por eso va a estar con nosotros. Nosotros vamos a hacer mejoras desde la Ciudad pero no se puede crecer si el país no ayuda, y si somos gobierno todo va a crecer”.

Así respondió Jorge Macri