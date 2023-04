Jorge Macri volvió de sus vacaciones, se vio con Larreta y tomó tres importantes decisiones

En primer lugar, la candidatura sigue firme. Sabe que la decisión de Larreta de dividir la elección porteña de las nacionales (en misma fecha pero en distintas urnas) lo perjudica. Pero va a seguir adelante con la competencia. Y dijo públicamente que no le molesta que haya otros candidatos del PRO. Hoy Fernán Quirós y María Soledad Acuña siguen en carrera. No va a haber ningún cuestionamiento más a la decisión que tomó el jefe de Gobierno. "No hace falta bajen. Vamos a la cancha, todos a la cancha. Yo no voy a decir quién se tiene que bajar o subir", planteó.