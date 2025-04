Jorge Macri y la disputa con LLA en CABA: "La Ciudad no está para motosierra"

Embed - JORGE MACRI EN A24: EL PRO DENUNCIA "CAMPAÑA SUCIA" Y APUNTA AL GOBIERNO

Además, confió que desde el partido amarillo "estamos pensando cómo ayudar a ese segmento". En esa línea, afirmó que "la Ciudad no está para la motosierra" y detalló que el gobierno porteño echó a "más de 13 mil empleados" el año pasado que eran, según dijo, "planta política".

El alcalde porteño señaló que su distrito "tiene equilibrio fiscal" y sostuvo que le "gustaría ese gesto de motosierra" del que habla el Gobierno nacional esté "respecto de distritos que no cuidan a sus ciudadanos". "Yo no tengo de enemigo a la LLA y no quiero que tampoco la LLA plante que el enemigo somos nosotros", definió.

Sobre una posible alianza con LLA, remarcó que "no hay un acuerdo hoy en la provincia de Buenos Aires y si lo hubiera tiene que ser un acuerdo de partidos y no de personas" y pidió que haya "ámbitos de diálogo más formales" entre ambos partidos.

Consultado por las diferencias y chicanas propias de la campaña, invitó a la "reflexión" y a "bajar el tono". "La gente se merece que los que tenemos mucha responsabilidad actuemos con cautela", señaló.

'Campaña sucia'

Macri se refirió a los videos que circularon de personas vaciando contenedores de basura en la calle: "Entendamos que un voto no va de cualquier cosa, uno no debería estar dispuesto a hacer cualquier cosa por un voto más o menos", opinó y consideró que ese tipo de acciones "terminan jodiendo a quien después pasa por ahí, hace que nos cueste mucho más caro recolectar la basura".

Sobre el hecho denunciado por el PRO, manifestó: "Esto fue a propósito, aparentemente gente que sale del ministerio de Trabajo (nacional)". Sin embargo, desligó a la administración libertaria de tener injerencia en los acontecimientos y simplificó: "Hay gente que es mala porque es mala".

Además, el titular del PRO en la Ciudad, confirmó la investigación que inició el representante de la cartera de Justicia: "Hay una demanda que ha presentado el ministro de Justicia, Gabino Tapia, y le pedimos a los vecinos que nos avisen. Tenemos que terminar con esta cosa extorsiva y violenta".