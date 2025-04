Juan Bautista Mahiques fue reelecto como presidente de la Asociación Internacional de Fiscales

La reelección de Mahiques fue aprobada por aclamación, con el apoyo de representantes de fiscalías y ministerios públicos de América, Europa, Asia y África.

“Es un honor recibirlos en la Ciudad y continuar afianzando lazos con colegas de todo el mundo”, expresó el fiscal argentino durante el acto inaugural. A su vez, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, subrayó “la importancia de la cooperación internacional ante las diferentes formas del crimen que amenazan la convivencia”.

Designado por primera vez en 2022, Mahiques se convirtió en el primer latinoamericano en presidir la IAP. Durante su gestión, impulsó una mayor integración regional dentro del organismo. Entre los principales avances destacan:

La incorporación del español como lengua de trabajo.

El nombramiento de un vicepresidente brasileño en el Comité Ejecutivo.

La adhesión de asociaciones fiscales de Brasil y Uruguay como miembros decisores.

La apertura de una oficina regional de la IAP en Buenos Aires, también aprobada por unanimidad.

Con esta nueva designación, Mahiques consolida su liderazgo en el ámbito judicial internacional, reforzando el rol de América Latina en la lucha contra el crimen transnacional.

mahiques.jpg El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, logró su segundo mandato al frente de la IAP sin oposición. Su postulación fue la única en esa organización como premio a su primera gestión. (Foto: Gentileza MPF)

Importante ratificación para el fiscal Mahiques

El jefe de los fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires obtiene así una importante ratificación a su labor que también destaca al accionar suyo y de sus colaboradores en el plano internacional. La manera en que consiguió su continuidad en ese alto cargo internacional demuestra el prestigio que tiene el fiscal argentino.

En la 59° reunión de comité de la IAP en la Ciudad de Buenos Aires, Mahiques quedó confirmado para otro período como presidente de ese organismo de manera contundente: no tuvo ninguna candidatura que se la opusiera, por lo que logró su continuidad por aclamación.

Acción internacional coordinada de las investigaciones judiciales

Este puede considerarse como uno de los temas prioritarios de la Asociación Internacional de Fiscales con Mahiques al frente. Se trata de fortalecer el vínculo entre los Ministerios Públicos de los países presentes. Se trata de aumentar la cooperación en la lucha contra el delito transnacional, el crimen organizado y la capacitación de los funcionarios en nuevas tecnologías. El delito trasnacional, enfocado hacia las poderosas redes del crimen organizado, es una de las grandes preocupaciones de las democracias.

En la IAP se reúnen gran parte de los fiscales del mundo. En la actualidad son más de 353.000 socios, entre procuradores generales, oficinas de fiscales generales y también, socios individuales.

Vale la pena destacar otra vez un dato: En su primer mandato, el Dr. Mahiques tuvo que superar la competencia del fiscal general de Dubai, Mohammed Hassan Abdulrahim. Pero por la manera que se desempeñó es este primer período, logró un reconocimiento y prestigio internacional que, esta vez, fue reelecto por unanimidad al no tener oposición.

El fiscal Juan Bautista Mahiques así definió el sentido personal y para el país de su ratificación al frente de la organización de todos los procuradores generales: “La verdad que fue una sorpresa. Un orgullo que ahora me vuelvan a elegir para otros tres años. Me parece muy importante para el país. No es un dato menor que un argentino esté presidiendo una organización como esta, que es un órgano consultivo en Naciones Unidas”.