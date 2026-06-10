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Agostina Vega: el nuevo video de Barrelier y Soledad Andreani con el auto usado para descartar el cuerpo

Las imágenes muestran al detenido y su ex pareja horas después del momento en que los investigadores creen que descartó el cuerpo. Un detalle del baúl del Ford Ka llamó la atención de los peritos.

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Femicidio de Agostina Vega: así fue el momento en el que Claudio Barrelier y Soledad Andreani descartaron el cuerpo

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Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad y sumadas al expediente, registran a ambos frente a un comercio pocas horas después de la franja horaria que los investigadores consideran clave para el ocultamiento del cuerpo.

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De acuerdo con la reconstrucción del fiscal Raúl Garzón, el descarte de los restos se habría producido entre las 10 y las 12 del mediodía del lunes 25 de mayo. Precisamente, el video fue grabado poco después de ese período.

En la secuencia se observa primero a Andreani descender del vehículo. La mujer, vestida con un buzo claro, riñonera y lentes oscuros, incluso aparece hablando por teléfono mientras espera.

Minutos después, se ve bajar a Barrelier desde el asiento del conductor del Ford Ka. Ambos mantienen una conversación y, posteriormente, el acusado abre el baúl del auto.

Ese momento se convirtió en uno de los puntos de mayor interés para los investigadores. Según se observa en las imágenes, Barrelier manipula una frazada o lona que estaba guardada en el interior del vehículo, la revisa, la dobla cuidadosamente y vuelve a colocarla en el baúl.

Agostina Vega cámara de seguridad

Más tarde, ambos ingresan al comercio, realizan compras y cargan distintos elementos dentro del automóvil.

El detalle de la manta adquirió especial relevancia a partir de una declaración previa de Osvaldo Fassetta, el segundo detenido por encubrimiento agravado y quien residía en una habitación de la casa del barrio Cofico donde, según la fiscalía, ocurrió el crimen.

Antes de ser detenido, Fassetta había revelado en una entrevista con TN que, tras la desaparición de Agostina, encontró reemplazado el acolchado de su cama, una situación que calificó como "sumamente llamativa".

Soledad Andreani: qué sospecha la Justicia sobre su rol en el crimen de Agostina Vega

La difusión del material se produjo apenas un día después de la detención de Soledad Andreani, expareja de Barrelier y propietaria del Ford Ka. La mujer fue imputada por encubrimiento agravado y en el expediente consta, además, que el vehículo fue lavado después de haber sido utilizado por el principal sospechoso.

Según la reconstrucción judicial, Barrelier habría empleado ese automóvil para trasladar y abandonar los restos de Agostina en un descampado de Ampliación Ferreyra.

Para el fiscal Garzón, el femicidio ocurrió entre la noche del sábado 23 de mayo y las primeras horas de la madrugada del domingo 24 en la vivienda de barrio Cofico donde residía el acusado.

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Por su parte, Marina Romano, abogada defensora de Andreani, sostuvo que las imágenes difundidas son compatibles con la declaración que su clienta ya había realizado ante la fiscalía. Según explicó, aquel día ambos estuvieron primero en un kiosco y luego en una ferretería para comprar materiales destinados a reparar una puerta.

"Esos movimientos cotidianos son los que quedaron registrados en las cámaras", aseguró la letrada.

Además, indicó que Andreani atraviesa una crisis de salud mental y permanece internada en un hospital neuropsiquiátrico a la espera de un diagnóstico definitivo.

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