Juan Grabois encendió la interna dentro de Unión por la Patria y habló de las PASO: "Hay negación"

El referente de la CTEP dijo: "En general, yo lo vengo percibiendo, hay un intento de negación de la existencia de una interna. Es fingir demencia: acá no hay PASO. Señoras y señores: acá hay PASO", manifestó en declaraciones a la radio Urbana Play.

juan-grabois-paula-abal-medina.webp Juan Grabois junto a su compañera de fórmula, Paula Abal Medina. (Foto: archivo)

Juan Grabois pidió no subestimar su candidatura en las PASO

Grabois expresó que "no habría que anticipar un resultado" sobre las PASO que se celebrarán el próximo 13 de agosto, porque "hay lugares de la Patria donde los encuestadores no llegan".

"Desde nuestro punto de vista, Massa no representa los valores esenciales que tiene que representar el movimiento nacional y popular. Si somos o no competitivos se verá, no hay que anticiparse tanto. Existen lugares en la Patria dónde los encuestadores no llegan", insistió Grabois.

El dirigente social estuvo esta semana a Jujuy, donde inició a su agenda de actividades proselitistas con encuentros con comunidades originarias y docentes de esa provincia que se oponen a la reforma constitucional que impulsó el Gobierno de Gerardo Morales.

"En provincia de Buenos Aires, nosotros vamos a estar compartiendo la lista con (el gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a la reelección) Axel Kicillof, con (el ministro del interior y precandidato a senador por UxP) Eduardo "Wado" De Pedro, y con (el diputado nacional) Máximo Kirchner. Puedo decir que son mis candidatos, y Massa puede decir lo mismo", sostuvo Grabois.

El dirigente social consignó que las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Misiones, su espacio se presentará con lista corta.

"Peleamos contra los molinos de viento, es el terreno en el que me siento más cómodo", expresó el precandidato.