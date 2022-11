Juan Grabois, a los gritos en el aeropuerto de Ezeiza: "Laburé toda mi vida"

Entonces, Grabois decidió responder y vociferó "cobardes". “¿Saben cuál es la diferencia con nosotros? Que nosotros tenemos coraje. Yo nunca le robé absolutamente nada a nadie, laburé toda mi vida”, es contestó.

A este punto, el clima había escalado a tal punto que la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo corrió del lugar para evitar que la situación pasara a mayores.

En otro video Grabois discutió cara a cara con pasajero a quien le recriminó no saber su nombre: “No te animás a decirlo, sos un cagón”.

Y lanzó: “Vos sabés mi nombre y yo no sé el tuyo. Bajá la manito. Yo nunca le hice daño a nadie”.

Juan Grabois se defendió: "Si me dicen vago, pregunto de qué trabajan ellos"

Luego, en diálogo con Perfil, se defendió: "Básicamente me estaba defendiendo de una veintena de personas que comenzaron a difamarme en Migraciones. No voy a aceptar que por odio ideológico se pretenda suprimir y amedrentar a ningún dirigente de ningún partido u organización, y reivindico el derecho a defensa frente a cualquier forma de agresión grupal, física o verbal", explicó.

"No acepto la supuesta superioridad moral de ningún agresor y si me dicen vago, pregunto de qué trabajan ellos y les cuento de qué trabajo yo. Si me dicen chorro, niego la acusación y pregunto cómo andan con sus propias obligaciones legales, etc", definió el dirigente social.

Por otro lado, quiso remarcar un gesto que no se vio en las cámaras: "Vino una abuelita, me abrazó, me pidió una foto, me dijo algo lindo y se callaron todos. A veces un gesto de amor silencia una situación violenta. Se lo agradezco mucho. Era una señora que vivía en Alemania. Pero seguía nuestro trabajo acá".