El llamativo gesto de Lissa Vera en el regreso de Bandana que expuso una nueva interna

Claro que por la noche todo fluyó a las mil maravillas y el show fue todo un éxito, donde Lissa y Lowrdez dieron lo mejor de sí junto a Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha, si bien horas antes fue Fernández quien compartió una Instagram Storie bajo el título "hermandad", con la que bromeó irónica: “Todo el mundo se pregunta cómo con Lissa pertenecemos al mismo grupo”, al tiempo que agregó picante: “¡Fingimos coherencia!”, frente a lo que Vera coincidió y se limitó a deslizar “es verdad”.

Qué dijo Lowrdez Fernández sobre su pelea con Lissa Vera

El regreso de Bandana volvió a poner bajo la lupa la tensa relación entre sus integrantes, y este domingo en Infama (América TV) fue Lowrdez Fernández quien decidió hablar sin rodeos. Invitada al programa, la cantante se sinceró frente al panel y dejó en claro que el vínculo con Lissa Vera sigue lejos de recomponerse, al menos por ahora.

La entrevista comenzó cuando el cronista Nahuel Saa salió a preguntar lo que todos querían saber: cómo vivía ella el turbulento clima que rodea el reencuentro del grupo. Saa no dio vueltas y disparó: “¿Cómo estás vos con todo lo que pasó?”. Con un tono sereno pero firme, Lowrdez sostuvo: “Bien, porque la música salva y Bandana es vida”. De ese modo, dejó entrever que, más allá de los conflictos, su prioridad sigue siendo lo artístico.

La charla fue profundizando en el punto más sensible: la relación directa con Lissa. Saa insistió con la cuestión que mantiene en vilo a los fanáticos: “La comunicación con Lissa, ¿cómo está? ¿Pudieron hablar? ¿Pudiste perdonar?”. La respuesta de Lowrdez no dejó margen a la interpretación: “Yo no tengo que perdonar a nadie, perdona Dios”. Así, dejó marcada su postura personal sobre la distancia entre ambas.

Desde el estudio, Pilar Smith quiso saber si todavía cabía la posibilidad de un acercamiento sincero cara a cara, al menos desde el saludo básico. “Cuando veas con Lissa, ¿la vas a abrazar, la vas a saludar?”, preguntó. Fernández ratificó que de su lado no hay barreras: “Por supuesto, sí, no sé si me va a saludar ella, pero yo no tengo problema”.

Pero la conversación tomó un tono más duro cuando la artista agregó una frase que resonó fuerte en el programa: “Si está con un problema que vaya a terapia como yo”. Ese comentario abrió aún más el debate sobre el estado interno del grupo.

Fue entonces cuando Santiago Sposato tomó la posta y consultó directamente qué había sido lo que las había llevado a dejar de hablar. La respuesta de Lowrdez explicó la raíz del conflicto sin vueltas: “Porque se va, porque nos grita como le gritó a la periodista. Yo no me hablo hace dos años”. Con esa frase, dejó en claro que la distancia no es reciente y que la reconciliación, al menos por ahora, parece lejana.