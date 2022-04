Juan Zabaleta cruzó a Rodríguez Larreta por la quita de planes a quienes acampen: "No es el camino"

Los cruces entre el oficialismo y la oposición no cesan. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió al Gobierno que quite los planes a quienes repitan un acampe en la 9 de Julio; y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta salió al cruce: “El lunes dije que había que dejar de apretar a los argentinos y lo vuelvo a decir: no hay que cortar las calles".