Julio De Vido volverá a prisión tras el rechazo de la Justicia a su pedido para evitar la detención

Los abogados del exfuncionario anticiparon que presentarán nueva documentación médica en los próximos días, con el objetivo de demostrar que De Vido, de 75 años, no está en condiciones de cumplir su condena en un establecimiento penitenciario por problemas derivados a la diabetes.

En relación con el pedido para suspender la orden de detención, el abogado Maximiliano Rusconi argumentó que había presentado horas antes un recurso de reposición in extremis ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de que el máximo tribunal revisara nuevamente el fallo que dejó firme la condena contra Julio De Vido.

Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N° 4 rechazó el planteo al considerar que no se encuadra en ninguno de los supuestos legales que permiten suspender la ejecución de una pena de prisión.

Los jueces recordaron que la ley solo admite esa posibilidad en dos casos excepcionales: cuando la persona es una mujer embarazada o madre de un niño menor de seis meses, o cuando padece una enfermedad grave que ponga en riesgo su vida, siempre que dicha condición sea acreditada por peritos oficiales.

En su resolución, el tribunal sostuvo que “la defensa persigue una suspensión de facto de la ejecución de una sentencia firme, carente de receptación normativa que así lo autorice”, por lo que descartó así cualquier posibilidad de frenar el cumplimiento de la condena.