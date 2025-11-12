Esteban Mirol denunció un episodio impensado con Wanda Nara en MasterChef: "Me discriminaron por..."

Mirol, quien se destacó en las primeras galas por su estilo tranquilo y sus platos clásicos, también apuntó contra algunos integrantes del jurado, aunque prefirió no dar nombres. "No me gustan algunos jurados", se limitó a decir, dejando ver que hubo decisiones que no le parecieron justas durante su paso por el certamen.

Pese a las críticas, el periodista no cerró la puerta a una nueva oportunidad en el reality culinario. De hecho, aseguró que ya debería estar convocado para el repechaje: "Si no me invitan, hay algo atrás", lanzó, dejando la puerta abierta a la sospecha de favoritismos o conflictos internos.

Cómo fue la eliminación de Esteban Mirol de MasterChef Celebrity

Fue en la segunda gala de eliminación de MasterChef Celebrity que Esteban Mirol dejó las cocinas más famosas del país. El periodista presentó un matambre de cerdo con salsa y una guarnición fresca, pero su propuesta no logró convencer al jurado. Tras una ronda reñida, Germán Martitegui anunció con firmeza: “Quien abandona las cocinas de MasterChef es Esteban”.

La primera en pasar al frente fue La Joaqui, quien sorprendió con un gazpacho con camarones que recibió muy buenas devoluciones del jurado. Luego fue el turno del Turco Husaín, que apostó por un salomillo de cerdo. Aunque destacaron su ensalada fresca, le reprocharon la escasa cantidad de salsa.

Sofi Martínez presentó un ceviche de langostinos, pero el exceso de jugo de limón le jugó en contra. “Le puse 10 limones”, reconoció entre risas. En tanto, Julia Calvo apostó por unos churrascos de cerdo con ensalada fresca, un plato clásico que no terminó de convencer. Cachete Sierra, por su parte, sorprendió con una chuleta de cerdo con puré de manzana y frutos secos crocantes.

El influencer Ian Lucas compitió con un muslo de pollo a la naranja, mientras que Maxi López, en medio de un tenso intercambio con Martitegui, presentó una brochette de cerdo. También Miguel Ángel Rodríguez tuvo complicaciones con su solomillo de cerdo con salsa agridulce.

Por su parte, varios de sus compañeros se destacaron, como Momi Giardina, que recibió elogios por su matambrito con espárragos, o La Reini, reconocida por sus costillitas agridulces. Frente a esos platos sobresalientes, la entrega de Mirol perdió fuerza y terminó siendo su última participación en el reality.

Siendo en aquel entonces el peor plato de la noche, el periodista se despidió del programa tras una gala llena de emoción.