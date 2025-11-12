Santilli se reunió con Frigerio y le lanzó un mensaje a Kicillof al hablar de "doble personalidad"

La conferencia con Frigerio

Más tarde, Santilli amplió su respuesta en la conferencia junto a Frigerio al resaltar que todas las negociaciones parten del "equilibrio fiscal, que es central a la hora de discutir". "Tener un presupuesto es clave porque da previsibilidad”, subrayó. También sostuvo que las demandas provinciales se resolverán “presupuesto tras presupuesto” y celebró la baja del riesgo país, que —dijo— permitirá acceder a nuevo financiamiento internacional.

La agenda de Santilli

Santilli recibirá este jueves en la Casa Rosada a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), mientras que el viernes viajará a Mendoza para encontrarse con Alfredo Cornejo, y el sábado continuará en Neuquén con Rolando Figueroa.

El ministro afirmó que los primeros dos años de gestión de Javier Milei estuvieron enfocados en la estabilización, y que “ahora viene una etapa de crecimiento”. Confió en que ese proceso generará un derrame económico y se comprometió a combatir la informalidad laboral y reducir la presión impositiva.

conferencia frigerio santilli Santilli y Frigerio brindaron una conferencia de prensa conjunta luego de la reunión en Entre Rios. (Foto: prensa Frigerio).

Frigerio, por su parte, celebró la llegada de Santilli al Gabinete y destacó el cambio de tono del Ejecutivo nacional. “La gente es la que ha decidido que no tenemos que volver para atrás -dijo el gobernador entrerriano-. Y a partir de ahí la política se tiene que poner a trabajar, es casi una obligación la que tiene la política de estar a la altura de lo que eligió la gente hace dos domingos”, evaluó.

Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de avanzar con la reforma laboral, prevista para febrero, y remarcaron que la intención del Gobierno es “darles derechos a quienes no los tienen”, con el objetivo de formalizar empleo sin quitar beneficios a los trabajadores actuales.