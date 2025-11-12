A24.com

Conmoción: murió a los 67 años Jorge Lorenzo, actor de El Marginal y En el Barro

Este miércoles por la noche, la Asociación Argentina de Actores confirmó la muerte de Jorge Lorenzo, el actor que interpretó a Capece en la exitosa serie El Marginal.

12 nov 2025, 21:35
Este miércoles se conoció la triste noticia de la muerte del actor Jorge Lorenzo, figura de extensa y destacada trayectoria en el cine, el teatro y la televisión y que en la última década alcanzó la fama gracias a su personaje de Capece de El Marginal, que repitió en En el Barro.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices acompañó con afecto y respeto a sus seres queridos en este momento de dolor mediante un posteo en las redes sociales en el que informaba de su partida.

Jorge Daniel Lorenzo había nacido el 23 de diciembre de 1958 y se destacó no solo por su labor interpretativa, sino también por su compromiso con la defensa de la cultura y los derechos laborales de sus pares.

La trayectoria de Jorge Lorenzo

En televisión, la carrera de Lorenzo abarcó desde producciones clásicas hasta ficciones contemporáneas que lo acercaron a nuevas generaciones. En los últimos años fue parte de títulos como El marginal, En el barro y ATAV 2.

También integró elencos en Somos familia, Casi Ángeles, La Ley del Amor, Amor mío, Costumbres argentinas, Soy gitano, Son amores, 099 Central, El jardín de bronce y Edha, entre otros programas emblemáticos.

Su paso por el cine incluyó trabajos en películas de gran reconocimiento como La herida, 1978, Miénteme y La larga noche de Francisco Sanctis. También participó en Cargo de conciencia, Hermanas, I love Torito y La Rosales, además de numerosos cortometrajes, entre ellos Animal, El púgil, El fin del deseo y ¿De qué sirvió?, demostrando siempre una entrega absoluta a cada personaje.

En el teatro, Lorenzo desplegó un recorrido tan amplio como diverso, transitando escenarios del circuito comercial e independiente. Fue parte de obras como Potestad, La tempestad, Doña Flor y sus dos maridos, El diluvio que viene, Bodas de sangre, Las de Barranco y El caballero de las espuelas de oro, además de numerosas producciones donde dejó huella por su talento y sensibilidad.

Su dedicación al público infantil lo llevó también a incursionar en piezas como ¿Qué pasa Nuria?, Memiroymemirás, Los paseítos de Manuela y Miguel y Pescadores de caramelos, en las que se desempeñó como actor, adaptador y director. Con su partida, el teatro argentino pierde a un artista completo, generoso y profundamente comprometido con su vocación.

     

 

