El sugerente mensaje de La Joaqui a Yanina Latorre que confirmaría la pelea con Wanda Nara: "Me puso..."

"Me mandó un mensaje hermoso a una historia mía de Instagram. Me pone 'Yanina sos una loca divina, no te calmes nunca. Algún día le tengo que decir a Loli (mi hija) que me lleve a tomar mates y echar chismes a tu casa'. Nos pasamos los teléfonos y hablamos toda la tarde", contó la conductora sobre el vínculo.

Además, explicó que nunca le desmintió la versión de su pelea con Wanda: "En ningún momento en la charla que tuve hoy, me dijo 'Majo mintió'. No me dijo nada". Y agregó: "Si mentis sobre mi, yo lo aclaro".

Embed

Como habría sido la pelea entre La Joaqui y Wanda Nara

Este martes 10 de octubre, en Sálvese quien pueda (América TV), Majo Martino sorprendió al revelar una fuerte discusión entre La Joaqui y Wanda Nara ocurrida durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe). Según contó la panelista, se trató de un tenso momento que no llegará a verse en pantalla, ya que habría sido recortado por la producción.

Para introducir el tema, Martino explicó que todo comenzó con la polémica que involucró a Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández. “Para poner en contexto, no solo lo mostró en la mesa de las botineras, sino también Valu le mostró los mensajes que Wanda le mandó a Enzo Fernández a sus compañeros de MasterChef”, relató, aludiendo al origen del conflicto.

De acuerdo con su versión, la cantante se habría sentido identificada con Valentina por motivos personales. “La Joaqui empatizó mucho con Valu Cervantes porque ella también ha sufrido, ha tenido temas de amor y de amores tóxicos”, agregó la periodista.

Además, Martino contó que dentro del reality se formó un pequeño grupo de amistad entre varias concursantes: “Se hicieron bastante amigas muchas de las chicas de MasterChef. La Joaqui, Evangelina (Anderson), Momi (Giardina), (Eugenia) Tobal se juntaron para hacerle la despedida a Valu. Wanda no fue a la despedida”.

El momento más tenso, según relató, ocurrió durante la grabación del episodio de despedida de Cervantes, que finalmente será editado. “Entonces, esto que vamos a contar ahora no lo van a ver en el capítulo de despedida de Valu Cervantes en Telefe porque lo van a editar y todo esto se los voy a contar textual. ¿Cómo fue? Momento de despedida. Wanda Nara le dice a Valu: ‘La verdad, gracias por haber estado en este certamen’”, relató.

La situación se volvió incómoda cuando la conductora, en lugar de resaltar el paso de Valentina por el programa, comenzó a hablar de su propia experiencia. “Ella contó que se vuelve por su familia y demás. Entonces, Wanda, en vez de hablar de Valu y valorar todo lo que hizo, ¿qué hace? Empieza a hablar de ella misma. Dijo: ‘Porque yo sé lo que es dejar una familia, lo que es dejar un trabajo por la familia’. Y mientras tanto, La Joaqui estaba en el balconcito y estaban todas llorando. ¿Qué hace la Joaqui cuando Wanda hablaba? Dice: ‘Mi amiga es buena pero no boluda’”, narró Martino.

Según la periodista, la reacción de Wanda fue inmediata y el clima se tensó aún más. “Wanda atónita, se quedó petrificada, le empezaron a hablar por cucaracha, empezaron a fingir demencia a los compañeros. ¿Qué contesta Wanda? Caliente como una pava. Dos veces dijo esta frase: ‘Cuando habla la plata calla la verdad’”, concluyó.