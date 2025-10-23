La Libertad Avanza cierra su campaña con un acto en Rosario

El presidente Javier Milei encabeza el cierre de campaña nacional de La Libertad Avanza este jueves en Rosario, acompañado por los principales integrantes de su Gabinete y los 24 candidatos principales de cada distrito del país.
El mandatario inició su discurso pasadas las 20.30 en el parque de España, al cual llegó rodeado de militantes que se acercaron a brindarle su apoyo mientras sonaba la ya tradicional canción de La Renga Panic Show.
El acto apunta a reforzar la presencia del oficialismo en Santa Fe y cuenta con militantes que llegarán en micros desde distintos puntos del país, con fuerte participación de contingentes provenientes de CABA y PBA, además de otras provincias del interior. El cierre tiene lugar en medio de la salida del Gobierno del canciller Gerardo Werthein, y del anuncio de su reemplazante, Pablo Quirno.
La campaña electoral tuvo dificultades para el oficialismo nacional que tuvo la renuncia a su candidatura de José Luis Espert, envuelto en un escándalo por sus supuestos vínculos con el narcotráfico y con el delito de lavado de dinero.
El encuentro lo inició el vocero presidencial Manuel Adorni, quien le cedió la palabra en primer lugar al candidato a diputado nacional por Santa Fe, Agustín Pellegrini.
Noticia en desarrollo...