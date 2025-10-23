En vivo Radio La Red
Política
La Libertad Avanza
Javier Milei
ELECCIONES 26 DE OCTUBRE

La Libertad Avanza cierra su campaña con un acto en Rosario

El presidente encabeza el cierre de la campaña nacional de La Libertad Avanza en Rosario, donde busca hacerse fuerte para los comicios del 26 de octubre. Estará acompañado por su Gabinete.

El presidente Javier Milei encabeza el cierre de campaña nacional de La Libertad Avanza este jueves en Rosario, acompañado por los principales integrantes de su Gabinete y los 24 candidatos principales de cada distrito del país.

Leé también El Gobierno ratifica que unificará los votos de La Libertad Avanza en todo el país en el escrutinio provisorio
Elecciones 2025: El Gobierno realizó un simulacro de escrutinio provisorio y salió a responder a la denuncia del peronista Frente Patria por los resultados nacionales del domingo. Foto: Ministerio del Interior.

El mandatario inició su discurso pasadas las 20.30 en el parque de España, al cual llegó rodeado de militantes que se acercaron a brindarle su apoyo mientras sonaba la ya tradicional canción de La Renga Panic Show.

Embed - JAVIER MILEI CIERRA EN ROSARIO: A 3 DÍAS DE LAS ELECCIONES

El acto apunta a reforzar la presencia del oficialismo en Santa Fe y cuenta con militantes que llegarán en micros desde distintos puntos del país, con fuerte participación de contingentes provenientes de CABA y PBA, además de otras provincias del interior. El cierre tiene lugar en medio de la salida del Gobierno del canciller Gerardo Werthein, y del anuncio de su reemplazante, Pablo Quirno.

La campaña electoral tuvo dificultades para el oficialismo nacional que tuvo la renuncia a su candidatura de José Luis Espert, envuelto en un escándalo por sus supuestos vínculos con el narcotráfico y con el delito de lavado de dinero.

El encuentro lo inició el vocero presidencial Manuel Adorni, quien le cedió la palabra en primer lugar al candidato a diputado nacional por Santa Fe, Agustín Pellegrini.

Noticia en desarrollo...

