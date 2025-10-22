En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Campaña
Javier Milei
ELECCIONES NACIONALES 26 DE OCTUBRE

Cierre de campaña: Milei hace base en Rosario y Fuerza Patria culmina su recorrida provincial en San Martín

Las principales fuerzas políticas encaran el tramo final antes de las elecciones del 26 de octubre. Javier Milei liderará un acto en Rosario, epicentro del cierre de La Libertad Avanza, mientras Axel Kicillof y Sergio Massa harán lo propio en San Martín con Fuerza Patria.

Cierre de campaña: Milei hace base en Rosario y Fuerza Patria culmina su recorrida provincial en San Martín

Las principales fuerzas políticas realizan su cierre de campaña para las elecciones nacionales del 26 de octubre. El presidente Javier Milei viaja a Rosario para encabezar un acto, en una de las provincia donde espera acumular votos para contrarrestar la diferencia a favor del peronismo en Buenos Aires. En contrapartida, Fuerza Patria tendrá una serie de "mini actos" con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, con un acto en San Martín.

Leé también Gobernadores de Provincias Unidas también pidieron convocar al diálogo y adelantaron que acompañarían reformas
gobernadores de provincias unidas tambien pidieron convocar al dialogo y adelantaron que acompanarian reformas

Por su parte, Ciudadanos Unidos -el frente que apoyan los gobernadores de Provincias Unidas en la Ciudad de Buenos Aires- cerró su campaña este miércoles con los candidatos a legisladores por ese distrito, Martín Lousteau y Graciela Ocaña.

El cierre de campaña de Milei en Rosario

Javier Milei encabezará el cierre nacional de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Rosario, este jueves al anochecer. Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como cabeza de lista en Buenos Aires tras el escándalo por su supuesto vinculo con el narcotráfico, Milei se convirtió en el protagonista de la campaña. Por eso, recorrió distintas provincias y puntos del Conurbano. En Rosario, estará acompañado nuevamente por su hermana Karina Milei y por los principales candidatos del país.

Milei caravana Córdoba

A dos días de la importante caravana en Córdoba, Milei llegará a la ciudad más importante de Santa Fe. La convocatoria a la militancia violeta es a las 18.30 en el Parque España, aunque se espera que el líder libertario hable alrededor de una hora después.

En Santa Fe Milei apoyará a Agustín Pellegrini, que se postula a diputado nacional. El joven libertario competirá contra la vicegobernadora Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, y contra Caren Tepp, de Fuerza Patria.

El acto representa una intervención estratégica del aparato de campaña oficialista, que busca recuperar votos en Córdoba y Santa Fe, distritos que apoyaron masivamente a Milei en el balotaje 2023 y donde ahora se intenta captar al electorado anti kirchnerista.

Se espera que suban al escenario candidatos como Patricia Bullrich y Diego Santilli, cabezas de listas en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, respectivamente, además del entrerriano Joaquín Benegas Lynch, el cordobés Gonzalo Roca y la correntina Virginia Gallardo, entre otros.

Habrá un operativo de seguridad robusto coordinado por un comando unificado liderado por Bullrich, con presencia de la Policía santafesina y fuerzas federales.

Embed

El cierre se produce mientras el Gobierno busca sobrellevar la crisis financiera derivada de la incertidumbre electoral y del volumen parlamentario que tendrá a partir del 10 de diciembre para impulsar reformas. La histórica asistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los apoyos previstos desde Economía no han logrado disipar la desconfianza por el valor del dólar.

El encuentro proselitista llega un día después de que se oficializara la renuncia del canciller Gerardo Werthein, que se hará efectiva el lunes, justo cuando Milei presentaría su nuevo esquema de gabinete.

Kicillof y Massa en la Unsam

El gobernador bonaerense Axel Kicillof y el referente del Frente Renovador Sergio Massa cerrarán este jueves por la tarde la campaña provincial de Fuerza Patria (FP) en San Martín. Aunque el peronismo llega al final de la campaña sin un acto de gran envergadura, el encuentro en la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) servirá para dar un cierre formal a la campaña provincial.

En el escenario estarán también el candidato a diputado nacional Jorge Taiana y el ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis, junto a referentes del INTI, INTA y la CNEA, entre otros sectores que respaldan al espacio.

Sergio Massa y Axel Kicillof, se reunieron con intendentes en la Casa de Gobierno de La Plata a 3 días del triunfo electoral. Foto Gobernación provincia de Buenos Aires..jpg

La actividad se enmarca dentro de la serie de “mini actos” de cierre de Fuerza Patria, que incluirá además visitas de Kicillof y los postulantes del frente a Almirante Brown y Berazategui.

En Almirante Brown, Kicillof participará del cierre de la capacitación de fiscales de Fuerza Patria y luego se trasladará a la escuela de policía Juan Vucetich de Berazategui, para concluir finalmente en San Martín.

ciudadanos unidos - lousteau y ocaña

Ciudadanos Unidos, con Lousteau y Ocaña en la Ciudad

Ciudadanos Unidos cerró este miércoles su campaña para las elecciones del domingo 26 de octubre. El acto estuvo encabezado por Martín Lousteau y Graciela Ocaña, principales candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado por la Ciudad de Buenos Aires, quienes criticaron a los “narcocandidatos” del oficialismo y cuestionaron el ajuste indiscriminado de Javier Milei. Además, propusieron alejarse de la polarización entre LLA y Fuerza Patria y avanzar hacia una política sin gritos, desequilibrios económicos ni corrupción.

ciudadanos unidos - lousteau y ocaña

La convocatoria comenzó a las 18 en un predio ubicado en Pedro de Mendoza 965, en el barrio de La Boca. También participaron Martín Ocampo, Procurador porteño y postulante para la segunda banca del Senado, y Piera Fernández, quien acompañará a Lousteau en la boleta para la Cámara baja.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Campaña Javier Milei Rosario Patria San Martín Elecciones
Notas relacionadas
Día de la Lealtad: Axel Kicillof se sumó a la caravana por Cristina Kirchner en San José 1111
Cambios en el Gabinete: el canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia a Javier Milei
Violencia política en Formosa: una militante de La Libertad Avanza fue golpeada en plena campaña electoral

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar