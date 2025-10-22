Cierre de campaña: Milei hace base en Rosario y Fuerza Patria culmina su recorrida provincial en San Martín

En Santa Fe Milei apoyará a Agustín Pellegrini, que se postula a diputado nacional. El joven libertario competirá contra la vicegobernadora Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, y contra Caren Tepp, de Fuerza Patria.

El acto representa una intervención estratégica del aparato de campaña oficialista, que busca recuperar votos en Córdoba y Santa Fe, distritos que apoyaron masivamente a Milei en el balotaje 2023 y donde ahora se intenta captar al electorado anti kirchnerista.

Se espera que suban al escenario candidatos como Patricia Bullrich y Diego Santilli, cabezas de listas en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, respectivamente, además del entrerriano Joaquín Benegas Lynch, el cordobés Gonzalo Roca y la correntina Virginia Gallardo, entre otros.

Habrá un operativo de seguridad robusto coordinado por un comando unificado liderado por Bullrich, con presencia de la Policía santafesina y fuerzas federales.

El cierre se produce mientras el Gobierno busca sobrellevar la crisis financiera derivada de la incertidumbre electoral y del volumen parlamentario que tendrá a partir del 10 de diciembre para impulsar reformas. La histórica asistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los apoyos previstos desde Economía no han logrado disipar la desconfianza por el valor del dólar.

El encuentro proselitista llega un día después de que se oficializara la renuncia del canciller Gerardo Werthein, que se hará efectiva el lunes, justo cuando Milei presentaría su nuevo esquema de gabinete.

Kicillof y Massa en la Unsam

El gobernador bonaerense Axel Kicillof y el referente del Frente Renovador Sergio Massa cerrarán este jueves por la tarde la campaña provincial de Fuerza Patria (FP) en San Martín. Aunque el peronismo llega al final de la campaña sin un acto de gran envergadura, el encuentro en la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) servirá para dar un cierre formal a la campaña provincial.

En el escenario estarán también el candidato a diputado nacional Jorge Taiana y el ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis, junto a referentes del INTI, INTA y la CNEA, entre otros sectores que respaldan al espacio.

La actividad se enmarca dentro de la serie de “mini actos” de cierre de Fuerza Patria, que incluirá además visitas de Kicillof y los postulantes del frente a Almirante Brown y Berazategui.

En Almirante Brown, Kicillof participará del cierre de la capacitación de fiscales de Fuerza Patria y luego se trasladará a la escuela de policía Juan Vucetich de Berazategui, para concluir finalmente en San Martín.

Ciudadanos Unidos, con Lousteau y Ocaña en la Ciudad

Ciudadanos Unidos cerró este miércoles su campaña para las elecciones del domingo 26 de octubre. El acto estuvo encabezado por Martín Lousteau y Graciela Ocaña, principales candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado por la Ciudad de Buenos Aires, quienes criticaron a los “narcocandidatos” del oficialismo y cuestionaron el ajuste indiscriminado de Javier Milei. Además, propusieron alejarse de la polarización entre LLA y Fuerza Patria y avanzar hacia una política sin gritos, desequilibrios económicos ni corrupción.

La convocatoria comenzó a las 18 en un predio ubicado en Pedro de Mendoza 965, en el barrio de La Boca. También participaron Martín Ocampo, Procurador porteño y postulante para la segunda banca del Senado, y Piera Fernández, quien acompañará a Lousteau en la boleta para la Cámara baja.