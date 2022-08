“Juntos por el Cambio tiene que estar unido y estas declaraciones, que son con un interés personal, priorizando los intereses personales por sobre los intereses de la república, le hacen muy mal la Argentina”, agregó en diálogo con LN +.

Más críticas en Juntos por el Cambio contra Patricia Bullrich

“Me llaman mucho la atención las declaraciones de Patricia Bullrich sobre el accionar de la Policía de la Ciudad. Como se vio durante todo el día de ayer (por el sábado) actuaron con firmeza, profesionalismo y responsabilidad, sin dejarse amedrentar incluso por dirigentes políticos devenidos en manifestantes”, indicó D’ Alessandro, el ministro a cargo del operativo.

"La actitud resulta funcional al kirchnerismo, que pretende caos y violencia. Es momento de unirnos y dejar de lado las mezquindades políticas", añadió el funcionario porteño.

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, también criticó a Bullrich. “Es un momento bisagra para la Argentina y como oposición es prioritario mantenernos unidos, no serles funcionales al kirchnerismo. El Gobierno de la Ciudad y la Policía actuaron con firmeza, con determinación y con profesionalismo”.

Acampe en la casa de Cristina Kirchner: las críticas de Patricia Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta

Patricia Bullrich Larreta.jpg Patricia Bullrich criticó duramente a Horacio Rodríguez Larreta por hacer retroceder a la Policía porteña en el acampe en la casa de Cristina Kirchner (Foto: NA).

La líder del PRO Patricia Bullrich cuestionó duramente al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el operativo ordenado a la policía de la Ciudad, en el marco de los incidentes con los militantes kirchneristas en las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner en Recoleta.

“Cuando vos tomás la decisión de cercar la casa de la Vicepresidenta, para cuidarla a ella y a los vecinos, la tenés que mantener”, manifestó Bullrich.

Y apuntó: “El problema es que hoy la calle la tiene la militancia, si seguimos naturalizando que el orden y la ley lo tienen grupos informales y no el Estado de derecho se rompe el contrato de convivencia social y se genera el privilegio del poder. Había que mantener la decisión de mantener la valla, porque lo que están poniendo en duda es lo simbólico, no podés entregar el orden”.

La titular del PRO sostuvo que si las autoridades demuestran miedo, “se lo transmitís a la policía” y que, en efecto, significa una señal de “debilidad”.

“Nos tenemos que hacer fuerte como fuerza política de alternativa en mostrar que somos responsables de la calle, la manejamos, y no la dejamos manejar ni por Cristina Fernández de Kirchner, ni el kirchnerismo ni por nadie”, exhortó.

La ex ministra de Seguridad reveló, además, que el alcalde porteño se comunicó con ella para que fuera a la conferencia de prensa que se brindó junto a funcionarios de JXC en Parque Patricios. Expresó que su "no" fue porque no la iban a dejar hablar.

“Yo le dije a Larreta, yo voy si hablo. Voy si puedo poner la posición concreta de lo que creo que es importante plantearle ahí a Cristina Kirchner, en frente”, dijo a TN.