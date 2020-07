"Justicia enamorada de los delincuentes": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

Jonatan Viale, en su editorial en Realidad Aumentada, analizó el aumento de los casos tras la aplicación de la cuarentena estricta que impulsó el Gobierno, al tiempo que, además, se refirió al papel de algunos jueces al señalar que hay una "Justicia enamorada de los delincuentes" que pena a las víctimas.

"Siguen pasando las semanas y en Argentina la curva de contagios no para de crecer. Este lunes, solo 6 países en el mundo tuvieron más casos confirmados que Argentina: EE.UU., Brasil, India, Sudáfrica, Colombia y Rusia. Hay algo que no cierra, solamente en el último mes se triplicó la cantidad de contagios. En Argentina no se está haciendo un diagnóstico acertado del pico, siempre pensamos que estamos en el peor momento, pero dos semanas después resulta que estamos bastante peor".

"Ahora quiero que hablemos de la aceitada maquinaria judicial que trabaja todos los días para que los delincuentes puedan seguir robando, matando y violando en la Argentina. Nos cansamos de decir que si liberaban masivamente a delincuentes sin pulseras y tobilleras era muy probable que salieran a reincidir. Lamentablemente, el tiempo nos termina dando la razón. Entre el 17 de marzo y el 17 de abril salieron de las 57 cárceles bonaerenses 1.607 presos, uno cada media hora".

"Así como hay delincuentes planificando todos los días dónde, cómo y cuánto robarán, también hay una serie de jueces que se dedican a ayudarlos. Hay jueces y juezas que se levantan todos los días con ganas de ayudar al delito y yo me pregunto: ¿cuántas familias piensan seguir destruyendo? Cualquiera que se enfrenta hoy a los delincuentes para defender su vida o la vida de sus familiares, tiene la vida arruinada".

"Pasó con Baby Etchecopar, con el cirujano Lino Villar Cataldo y con el policía Luis Chocobar, que tienen la vida arruinada y están esperando un nuevo ataque. Y todavía hay gente que, tirados en un sillón tomándose un cafecito y comiéndose una medialuna, les dice asesinos. El gran problema de nuestra querida Argentina es que se trata de un país donde los delincuentes se sienten cómodos y son bien tratados por la Justicia, el periodismo y un sector del Gobierno. Duele decirlo, pero somos el reino del hampa".