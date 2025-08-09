Cristina Kirchner cruzó a Milei por su Cadena Nacional: "A vos te van a sacar con un chaleco de fuerza".

Embed Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero MÁS QUE CON LOS PIES PARA ADELANTE, A VOS TE VAN A SACAR CON UN CHALECO DE FUERZA DE LA ROSADA.



Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos, por… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 9, 2025

“¿En serio…? Tiene que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes”, escribió.

Además, acusó al presidente de faltar a la verdad sobre la emisión monetaria: "Venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”.

Para la ex mandataria, el nivel histórico de pagos de intereses se está financiando con emisión de dinero y no con recursos genuinos: “No es con chupetines, Milei. Es con plata que imprimen”.

Milei cadena Javier Milei durante la Cadena Nacional del viernes.

Señalamientos al equipo económico

Cristina también apuntó contra los funcionarios que acompañan al presidente. Mencionó especialmente al ministro de Economía: “¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía”.

Con estas palabras, la ex presidenta instaló la idea de que el ajuste beneficia a los grandes sectores financieros, mientras que el peso recae en la población.

En otro tramo de su publicación, Cristina contrastó sus mensajes presidenciales con los de Milei: “Mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie. Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”.

El discurso de Javier Milei que encendió la respuesta

El mensaje de Milei, transmitido por Cadena Nacional, tuvo un tono desafiante. Hizo un balance de sus primeros meses de gobierno, advirtió sobre los riesgos de aprobar leyes que impliquen gasto adicional y lanzó dos anuncios para blindar el equilibrio fiscal:

Prohibición formal de financiar gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro no podrá solicitar préstamos al Banco Central para cubrir gastos corrientes.

Proyecto de ley de responsabilidad fiscal. Penalizará la aprobación de presupuestos con déficit y obligará a recortar otros gastos si se busca aumentar alguno.

“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se le quita”, indicó el mandatario.

cristina-fernandez-kirchner-y-javier-mileijpg.webp Cristina Kirchner y Javier Milei y una disputa en un año electoral.

También advirtió que, por la falta de acceso a financiamiento externo, cualquier gasto extra debería pagarse con emisión o con más impuestos, lo que a su juicio derivaría en hiperinflación, pobreza y conflicto social.

La frase que encendió la polémica

Uno de los pasajes más comentados de la cadena nacional fue cuando Milei dijo: “Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

La expresión buscó dejar en claro que no dará marcha atrás con sus políticas, pero en redes sociales generó una catarata de comentarios, incluyendo la respuesta de Cristina Kirchner con su frase del “chaleco de fuerza”.