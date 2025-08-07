En vivo Radio La Red
Política
PRO
La Libertad Avanza
Elecciones

Sin mencionar nombres, LLA y el PRO oficializaron el acuerdo para competir juntos en la Ciudad

No habla de Mauricio Macri ni Karina Milei y señala que el compromiso es para trabajar en conjunto hasta el año 2027. Dice que los integrantes de esta alianza trabajarán para evitar que prospere un "irresponsable plan legislativo".

El acuerdo de los libertarios y el PRO para la Ciudad (Foto: A24.com).

"La Libertad Avanza y Pro acordamos conformar una alianza política para las elecciones legislativas del 26 de octubre en el ámbito de la Ciudad. Ambos partidos trabajarán en conjunto hasta 2027 para consolidar a través de sus representantes en el Congreso la agenda de reformas que el presidente Javier Milei lidera desde diciembre de 2023″, dice el primer documento conjunto de ambas fuerzas políticas tras el anuncio de presentar una única lista con candidatos comunes para las elecciones de octubre.

María Eugenia Vidal criticó al kirchnerismo y al mileísmo: "Cuando nadie está a la altura, la gente no va a votar"
maria eugenia vidal critico al kirchnerismo y al mileismo: cuando nadie esta a la altura, la gente no va a votar

El partido libertario tiene los primeros lugares y el quinto y sexto serán para candidatos del PRO, la fuerza que dominaba la ciudad autónoma de Buenos Aires.

acuerdo Lla-PRO

El documento no nombra ni a Mauricio Macri (líder del Pro) ni a Karin Milei (la estratega de las listas libertarias), pero sí define cuál será su perfil de acción en el Congreso Nacional.

En uno de los puntos fundamentales, señala que estarán unidos frente a iniciativas que vota la oposición y que suponen "volver a políticas que arruinaron al país".

“Dicho acuerdo implica además el compromiso de ambas bancadas de evitar que prospere el irresponsable plan legislativo de aquellos que condujeron a nuestro país a la catástrofe económica y a la pobreza”.

Noticia en desarrollo...

