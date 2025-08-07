Sin mencionar nombres, LLA y el PRO oficializaron el acuerdo para competir juntos en la Ciudad

"La Libertad Avanza y Pro acordamos conformar una alianza política para las elecciones legislativas del 26 de octubre en el ámbito de la Ciudad. Ambos partidos trabajarán en conjunto hasta 2027 para consolidar a través de sus representantes en el Congreso la agenda de reformas que el presidente Javier Milei lidera desde diciembre de 2023″, dice el primer documento conjunto de ambas fuerzas políticas tras el anuncio de presentar una única lista con candidatos comunes para las elecciones de octubre.