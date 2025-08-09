El inesperado gesto de Wanda Nara a su madre, Nora Colosimo, que revela cómo está la relación entre ellas

Las versiones sobre el distanciamiento de Wanda Nara y su madre, Nora Colosimo

En medio del conflicto con Mauro Icardi y la China Suárez, se supo que Wanda Nara atraviesa una etapa complicada en su relación con su madre, Nora Colosimo, con quien siempre mantuvo un vínculo cercano.

Los primeros días de junio del corriente año, Karina Iavícoli reveló en Infama (América TV) la razón por la cual madre e hija estarían distanciadas y atravesando un momento difícil en su comunicación. “Nora no estaría de acuerdo con las formas en las que se está manejando Wanda”, indicó la periodista y amplió sobre las razones que causaron las diferencias que mantienen ambas.

“Ella (Colosimo) apoya a Wanda en todo lo relacionado con la separación de Mauro, pero lo que ha ocurrido en los últimos meses no le agrada; siente que no le está haciendo bien”, explicó la panelista del programa dominical conducido por Marcela Tauro.

En todo momento, Nora mostró buena disposición para disminuir la tensión entre ambos, y eso habría molestado a su hija. También se recuerda que tras el fuerte y último escándalo en el edificio Chateau Libertador, que quedó registrado en video, fue Nora quien llevó a sus nietas a visitar al futbolista.