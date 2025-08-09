El inesperado gesto de Wanda Nara a su madre, Nora Colosimo, que revela cómo está la relación entre ellas

Wanda Nara desató polémica y generó especulaciones tras un comentario dirigido a su madre, Nora Colosimo, en redes sociales, en medio de una distancia que se mantenía entre ellas desde hace meses.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Wanda Nara dejó entrever cómo está el vínculo con su mamá, Nora Colosimo, con un misterioso comentario en una foto. Entrá y descubrí qué pasó.
Wanda Nara desató polémica y generó especulaciones tras un comentario dirigido a su madre, Nora Colosimo, en redes sociales, en medio de una distancia que se mantenía entre ellas desde hace meses.
Es sabido que Wanda y Nora mantuvieron una enemistad hasta hace poco. Según rumores, a Colosimo no le agradó cómo la conductora manejó públicamente su separación de Mauro Icardi. Su silencio y distanciamiento evidenciaron la tensión entre ambas. Además, creció la especulación cuando Andrés Nara se encargó de manera constante del cuidado de los nietos durante la ausencia de su hija en Argentina, abocada a proyectos laborales y largos viajes.
Sin embargo, todo parece estar revirtiéndose y, poco a poco, el vínculo comienza a sanar. Así quedó demostrado en Instagram, cuando Wanda le comentó de manera enfática una foto posando en Italia: "Volveeeeeee", escribió junto a un corazón.
Cabe recordar que Icardi presentó una denuncia contra su ex pareja alegando que tanto ella como su madre no estaban en Argentina para hacerse cargo del cuidado de sus hijas, Francesca e Isabella, y que él sufría mientras tanto la lejanía. Esta denuncia generó un fuerte conflicto familiar y mediático, profundizando la tensión entre las partes involucradas y sumando un nuevo capítulo a la ya complicada relación.
En medio del conflicto con Mauro Icardi y la China Suárez, se supo que Wanda Nara atraviesa una etapa complicada en su relación con su madre, Nora Colosimo, con quien siempre mantuvo un vínculo cercano.
Los primeros días de junio del corriente año, Karina Iavícoli reveló en Infama (América TV) la razón por la cual madre e hija estarían distanciadas y atravesando un momento difícil en su comunicación. “Nora no estaría de acuerdo con las formas en las que se está manejando Wanda”, indicó la periodista y amplió sobre las razones que causaron las diferencias que mantienen ambas.
“Ella (Colosimo) apoya a Wanda en todo lo relacionado con la separación de Mauro, pero lo que ha ocurrido en los últimos meses no le agrada; siente que no le está haciendo bien”, explicó la panelista del programa dominical conducido por Marcela Tauro.
En todo momento, Nora mostró buena disposición para disminuir la tensión entre ambos, y eso habría molestado a su hija. También se recuerda que tras el fuerte y último escándalo en el edificio Chateau Libertador, que quedó registrado en video, fue Nora quien llevó a sus nietas a visitar al futbolista.