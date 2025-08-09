La muerte de un ser muy especial que golpea profundamente a Luis Ventura: "16 años..."

Emocionado, concluyó el posteo: "No te olvidaremos... Fuiste único y el mejor"

Captura de pantalla (53)

Cómo relató Luis Ventura el brutal ataque que recibió en la cancha de fútbol

Luis Ventura habló en Lape Club Social (América TV) luego del violento episodio que protagonizó tras el partido entre Victoriano Arenas y Central Ballester, correspondiente a la Primera C.

Refiriéndose a los hechos, el periodista describió la gravedad de la situación y expresó: “Esto no fue una desgracia de milagro”, tratando de dar una idea de la intensidad de la pelea en la que se vio involucrado.

El entrenador de Victoriano Arenas denunció que hubo complicidad para permitir el ingreso de los agresores al estadio: “Fue algo liberado para que esa gente entrara a la cancha”.

Ventura, en diálogo con el programa de Sergio Lapegüe, explicó que el conflicto comenzó por la presencia de una persona previamente expulsada del club: “Hace unos meses echamos a un jugador por estar vinculado a apuestas clandestinas. Sobornaba a nuestros jugadores. Lo echamos por cangrejo”, refiriéndose a prácticas deshonestas dentro del equipo, conocidas como "ir para atrás".

Además, el periodista mostró su frustración ante la falta de avances en la investigación y criticó a quienes intentan culparlos por el incidente: “Tenemos que seguir aguantando que algunos de Ballester digan que nosotros provocamos o que queríamos robar”, expresó con evidente molestia.

Este hecho vuelve a poner en el centro del debate la seguridad en los torneos de ligas menores y la insuficiente supervisión ante situaciones violentas. Según Ventura, no es un caso aislado y solicitó una investigación exhaustiva para evitar que se repita.

El periodista y director técnico relató en primera persona el momento del ataque: “Un tipo me pegó una piña malsalva. Yo había ido a sacar al arquero nuestro y me pegan sin decir agua va. Me mareo, tengo una vaguedad de una mujer que me hablaba. Me dijeron después que era la médica, yo qué sé”.

Durante su relato, describió cómo la violencia se desató masivamente: “Liberan a la barra para que nos masacren. Miren los videos, cómo entran a la cancha con una escalera. Las facas que están dando vueltas. Le piden que mate a un jugador, a un técnico. ¿Qué más quieren?”

En medio del caos, el conductor decidió volver a su casa en su auto particular para no obstaculizar a las ambulancias que trasladaban a jugadores heridos: “No quería ocupar un grupo de ambulancias porque se estaban llevando jugadores a guardias. Había uno que estaba desfigurado”. Sobre la actuación policial, fue contundente: “¿Y la policía? Bien, gracias. Bien, gracias”.

Recordó además un incidente previo contra el mismo rival: en 2018, durante un partido frente a Central Ballester en la cancha de Colegiales, también fue víctima de una agresión violenta.

Durante la entrevista, el conductor Lapegüe resaltó el apoyo que recibió Ventura en la entrega de los Martín Fierro de Radio, evento al que no pudo asistir por lo sucedido: “Todo el mundo te mandaba mensajes. Cada uno que subía a recibir el premio se solidarizaba con lo que te pasó".

Mientras Luis hablaba en vivo, Central Ballester emitió una versión opuesta, denunciando que los jugadores de Victoriano Arenas causaron destrozos en su vestuario y se apropiaron de pertenencias: “La gente de Central Ballester está denunciando que los jugadores de Victoriano Arenas provocaron destrozos en el vestuario y se robaron pertenencias”.