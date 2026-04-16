Karina Milei redobla el apoyo político a Manuel Adorni con un acto juntos en Vaca Muerta

Karina Milei y Manuel Adorni con Granaderos en la puerta de Casa Rosada

El lunes, ambos se habían mostrado junto al ministro de Salud, Mario Lugones, recorriendo las instalaciones del ANLIS Malbrán para inaugurar un laboratorio.

El exvocero también recibió el apoyo del presidente Javier Milei el martes en la exposición ante la AmCham, al tiempo que Adorni fue ratificado para convocar este viernes a una nueva reunión en Casa Rosada de la mesa chica del Gobierno.

Mientras la cúpula libertaria intenta mantener la unidad en defensa del jefe de Gabinete, en los tribunales de Comodoro Py la causa por presunto enriquecimiento ilícito busca esclarecer las condiciones en las que se llevó a cabo la compra del departamento de la calle Miró, en el barrio de Caballito.

En las últimas horas se sumaron los testimonios clave de las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes dijeron que fue su hijo, Pablo Feijó, quien le vendió el inmueble al jefe de Gabinete.