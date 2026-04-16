Karina Milei redobla el apoyo político a Manuel Adorni con un acto juntos en Vaca Muerta

Karina Milei redobla el apoyo político a Manuel Adorni (Foto: archivo Casa Rosada)
El Gobierno, con Karina Milei a la cabeza, redobla el apoyo político al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con un nuevo acto público. Esta vez se trata de una recorrida por el yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén, en el que será el segundo gesto de ratificación del funcionario en una semana, en medio del avance de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
Ambos funcionarios se trasladaron este jueves en el avión presidencial para dirigirse luego, en helicóptero, a Loma Campana, en la zona de Vaca Muerta. Allí recorrerán la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo en el mundo.
La actividad contará con la presencia de Horacio Marín, titular de YPF, y si bien no se informó oficialmente la agenda, se trata de la entrega de la distinción Marca País Argentina a la compañía nacionalizada y se lee como un gesto de blindaje directo de la presidenta de La Libertad Avanza hacia el ministro coordinador.
Se trata de la segunda aparición pública de la jefa política del Gobierno con Adorni -que mantiene un bajo perfil, evitando las conferencias de prensa- en menos de una semana.
El lunes, ambos se habían mostrado junto al ministro de Salud, Mario Lugones, recorriendo las instalaciones del ANLIS Malbrán para inaugurar un laboratorio.
El exvocero también recibió el apoyo del presidente Javier Milei el martes en la exposición ante la AmCham, al tiempo que Adorni fue ratificado para convocar este viernes a una nueva reunión en Casa Rosada de la mesa chica del Gobierno.
Mientras la cúpula libertaria intenta mantener la unidad en defensa del jefe de Gabinete, en los tribunales de Comodoro Py la causa por presunto enriquecimiento ilícito busca esclarecer las condiciones en las que se llevó a cabo la compra del departamento de la calle Miró, en el barrio de Caballito.
En las últimas horas se sumaron los testimonios clave de las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes dijeron que fue su hijo, Pablo Feijó, quien le vendió el inmueble al jefe de Gabinete.