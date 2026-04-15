La Justicia analiza el antes y después de las refacciones en el departamento de Adorni en Caballito

La causa

La investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni se originó a partir de distintas denuncias que pusieron el foco en su viaje en avión privado a Punta del Este y en posibles inconsistencias en sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.

En relación a la vivienda ubicada en Asamblea al 1100, las policías Isabel Molina y Victoria María José Cancio confirmaron que el funcionario mantiene con ellas una deuda de 70 mil dólares más intereses, con vencimiento previsto para noviembre de este año.

En ese contexto, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni, de su esposa Bettina Angeletti y de las cuatro acreedoras involucradas en la causa.

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Por su parte, el fiscal solicitó a ARCA información patrimonial y financiera para determinar si las personas implicadas contaban con capacidad económica para respaldar los créditos y garantías hipotecarias que figuran en el expediente.

La etapa testimonial continuará la próxima semana con la declaración de los titulares de la inmobiliaria que intervino en la compraventa en Caballito, Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, citados para el lunes 20 desde las 9. Luego será el turno de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las vendedoras del departamento.

La pesquisa también abarca otra propiedad atribuida a Adorni en el country Indio Cuá, con la declaración prevista del exdueño Juan Ernesto Cosentino. Además, deberá presentarse Matias Tabar, responsable de las refacciones, quien fue citado a aportar documentación sobre los trabajos realizados, como presupuestos, órdenes de obra y registros de ejecución.