La Justicia analiza el antes y después de las refacciones en el departamento de Adorni en Caballito
La Justicia incorporó al expediente imágenes del antes y después del departamento ubicado en Caballito que compró Manuel Adorni a dos jubiladas.
La Justicia incorporó al expediente que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, las fotos del departamento que compró a dos jubiladas en el barrio porteño de Caballito. Las imágenes, corresponden al antes y después, de la propiedad ubicada en Miró al 500, forman parte de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Durante las declaraciones de las dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, aseguraron que desconocen los detalles de la operación y señalaron que la venta fue gestionada por sus familiares: Leandro Miano, hijastro de Sbabo, y Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas.
Ambas perciben haberes previsionales de 350 mil pesos, aunque afirmaron haber contado con fondos para comprar el inmueble en partes iguales en mayo de 2025. La propiedad había sido adquirida previamente al futbolista Hugo Morales por 200.000 dólares y, seis meses después, fue vendida a Adorni por 230.000. El funcionario abonó 30.000 dólares como anticipo y contrajo una deuda por el resto.
En el marco de la investigación, el fiscal Gerardo Pollicita exhibió las imágenes durante una testimonial con el objetivo de analizar las refacciones realizadas en el departamento. La intención es determinar si las obras justifican la diferencia de 30.000 dólares detectada entre ambas operaciones.
La causa
La investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni se originó a partir de distintas denuncias que pusieron el foco en su viaje en avión privado a Punta del Este y en posibles inconsistencias en sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.
En relación a la vivienda ubicada en Asamblea al 1100, las policías Isabel Molina y Victoria María José Cancio confirmaron que el funcionario mantiene con ellas una deuda de 70 mil dólares más intereses, con vencimiento previsto para noviembre de este año.
En ese contexto, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni, de su esposa Bettina Angeletti y de las cuatro acreedoras involucradas en la causa.
Por su parte, el fiscal solicitó a ARCA información patrimonial y financiera para determinar si las personas implicadas contaban con capacidad económica para respaldar los créditos y garantías hipotecarias que figuran en el expediente.
La etapa testimonial continuará la próxima semana con la declaración de los titulares de la inmobiliaria que intervino en la compraventa en Caballito, Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, citados para el lunes 20 desde las 9. Luego será el turno de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las vendedoras del departamento.
La pesquisa también abarca otra propiedad atribuida a Adorni en el country Indio Cuá, con la declaración prevista del exdueño Juan Ernesto Cosentino. Además, deberá presentarse Matias Tabar, responsable de las refacciones, quien fue citado a aportar documentación sobre los trabajos realizados, como presupuestos, órdenes de obra y registros de ejecución.