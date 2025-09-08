En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Axel Kicillof
Presidentes
TRIUNFO ELECTORAL

Kicillof recibió el saludo de gobernadores y presidentes latinoamericanos pero "no habló ni con Máximo, ni con Cristina"

El gobernador bonaerense recibió llamados de gobernadores y de los presidentes Lula da Silva y Yamandú Orsi, pero no de la expresidenta ni de Máximo Kirchner. La ausencia en el búnker del cristinismo volvió a exponer la interna abierta en el peronismo pese al contundente resultado electoral.

Marina Jiménez Conde
por Marina Jiménez Conde |
La estrategia del desdoblamiento que estableció el goberndor para las elecciones bonaerenses salió victoriosa anoche. (Foto: archivo).

La estrategia del desdoblamiento que estableció el goberndor para las elecciones bonaerenses salió victoriosa anoche. (Foto: archivo).

El gobernador bonaerense Axel Kicillof recibió las felicitaciones por el triunfo electoral de jefes provinciales y de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio 'Lula' da Silva, y de Uruguay, Yamandú Orsi, pero todavía "no habló ni con Máximo (Kirchner) ni con Cristina Kirchner". En tanto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos se comunicó de parte del Ejecutivo para brindar sus felicitaciones.

Leé también Axel Kicillof: "El Gobierno tiene que estar atento y escuchar las urnas, qué opina el pueblo"
El gobernador Axel Kicillof emitió su voto este domingo, a las 10:50, en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata,

Fuentes cercanas al gobernador revelaron a A24.com que Kicillof "no habló ni con Máximo ni con Cristina Kirchner" después de la victoria en las elecciones bonaerenses, en las que Fuerza Patria se impuso con un 47% sobre La Libertad Avanza (LLA), que obtuvo un 33%.

_77A2027 (1) (1)

El escenario triunfal de este domingo en el búnker del peronismo en La Plata volvió a marcar la distancia entre el ala del cristinismo y del kicillofismo. De los cuatro líderes que tiene la coalición peronista, tres estuvieron anoche en la capital provincial: el propio Kicillof; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; y el dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois. Incluso, Grabois que suele marcar diferencias públicas con Massa se fundió en un abrazo con el exministro de Economía tras la victoria.

El único ausente de la noche fue Máximo Kirchner que eligió ir a la residencia en la que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que cumple prisión domiciliaria, en San José 1111 de la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo hizo la intendenta de Quilmes y candidata de la Tercera Sección Electoral, Mayra Mendoza, una de las caras fuertes con las que el cristinismo apostó en la elección para acompañar a la vicegobernadora, Verónica Magario.

Grabois Massa

Así el festejo del peronismo se dividió entre el búnker de La Plata y la casa de la exmandataria, a la cual volvieron a acudir manifestantes para verla salir a saludar al balcón.

El único gesto de "unidad" que se palpó en La Plata fue un audio de dos minutos que la expresidenta grabó y que fue pasado antes del inicio del discurso de Kicillof. Pero el saludo de la exmandataria fue para su "querida provincia de Buenos Aires" y unas felicitaciones generalizadas para "todos y cada uno de los candidatos de Fuerza Patria" sin mención especial para el jefe provincial.

Mayra Mendoza con Cristina

La omisión no pasa desapercibida, pese a que el alejamiento entre Kicillof y Fernández de Kirchner ya lleva varios meses, y justamente se profundizó con la decisión por parte del gobernador de desdoblar las elecciones provinciales de las generales, en oposición a lo que quería la expresidenta. Con el contundente resultado de la elección, la estrategia de Kicillof salió más que airosa pero no recibió el "nobleza obliga" del otro lado.

Militancia esperando por Cristina

El gesto del saludo no sólo tiene peso político sino que es lo mismo que le reclamó Kicillof desde el escenario al Presidente: "Espero el llamado, tené el coraje y la valentía de llamar, trabajar y ponernos de acuerdo", reclamó. Si bien el Presidente no se comunicó de forma personal con el gobernador, sí lo hizo el jefe de Ministros, Guillermo Francos, para brindarle la felicitación del Gobierno.

La ausencia del contacto directo de la titular del PJ, contrastó además, con los "múltiples llamados de gobernadores" que recibió Kicillof, según confiaron las mismas fuentes cercanas al gobernador a este medio. Las felicitaciones también se extendieron a los presidentes de Brasil, Lula Da Silva, y de Uruguay, Yamandú Orsi, que tienen similares posturas ideológicas con el gobernador.

De esta manera, pese al buen resultado que obtuvo el peronismo, que parece posicionar a Kicillof como líder indiscutido de la oposición a Milei, sigue abierta la interna peronista con una Fernández de Kirchner que mantiene su distanciamiento.

Marina Jiménez Conde
Por Marina Jiménez Conde
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Axel Kicillof Presidentes Máximo Kirchner Cristina Fernández de Kirchner
Notas relacionadas
Kicillof, luego de la victoria: "Las urnas le dijeron a Milei que va a tener que rectificar el rumbo"
¿Cómo les fue a Kicillof y a Milei en disputa por las bancas de la Legislatura bonaerense?
La reflexión de un diputado electo de LLA sobre la jubilación de su mamá: "No llega a fin de mes"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar