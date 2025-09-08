Kicillof recibió el saludo de gobernadores y presidentes latinoamericanos pero "no habló ni con Máximo, ni con Cristina"

Grabois Massa

Así el festejo del peronismo se dividió entre el búnker de La Plata y la casa de la exmandataria, a la cual volvieron a acudir manifestantes para verla salir a saludar al balcón.

El único gesto de "unidad" que se palpó en La Plata fue un audio de dos minutos que la expresidenta grabó y que fue pasado antes del inicio del discurso de Kicillof. Pero el saludo de la exmandataria fue para su "querida provincia de Buenos Aires" y unas felicitaciones generalizadas para "todos y cada uno de los candidatos de Fuerza Patria" sin mención especial para el jefe provincial.

Mayra Mendoza con Cristina

La omisión no pasa desapercibida, pese a que el alejamiento entre Kicillof y Fernández de Kirchner ya lleva varios meses, y justamente se profundizó con la decisión por parte del gobernador de desdoblar las elecciones provinciales de las generales, en oposición a lo que quería la expresidenta. Con el contundente resultado de la elección, la estrategia de Kicillof salió más que airosa pero no recibió el "nobleza obliga" del otro lado.

Militancia esperando por Cristina

El gesto del saludo no sólo tiene peso político sino que es lo mismo que le reclamó Kicillof desde el escenario al Presidente: "Espero el llamado, tené el coraje y la valentía de llamar, trabajar y ponernos de acuerdo", reclamó. Si bien el Presidente no se comunicó de forma personal con el gobernador, sí lo hizo el jefe de Ministros, Guillermo Francos, para brindarle la felicitación del Gobierno.

La ausencia del contacto directo de la titular del PJ, contrastó además, con los "múltiples llamados de gobernadores" que recibió Kicillof, según confiaron las mismas fuentes cercanas al gobernador a este medio. Las felicitaciones también se extendieron a los presidentes de Brasil, Lula Da Silva, y de Uruguay, Yamandú Orsi, que tienen similares posturas ideológicas con el gobernador.

De esta manera, pese al buen resultado que obtuvo el peronismo, que parece posicionar a Kicillof como líder indiscutido de la oposición a Milei, sigue abierta la interna peronista con una Fernández de Kirchner que mantiene su distanciamiento.