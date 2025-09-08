En vivo Radio La Red
Política
Gustavo Sáenz
Javier Milei
EXCLUSIVO A24

Gustavo Sáenz apuntó contra Milei tras la convocatoria a la mesa política nacional: "El Gobierno me usó"

El gobernador de Salta calificó de "oportunista" la propuesta del oficialismo de convocar a una esa política nacional luego de la derrota en Buenos Aires y advirtió que eso "no cambia nada". Además, sostuvo que en el Ejecutivo "no son leones, son palomas de iglesia".

Leé también Elecciones en Corrientes: Valdés se impuso en primera vuelta y La Libertad Avanza quedó en cuarto lugar
Elecciones en Corrientes: en clave nacional, Valdés celebró el triunfo y pidió diálogo maduro

"Me voy a sentar en una mesa a hablar con los mismos de siempre, con los que no cumplieron su palabra, con los que nos traicionaron", ironizó Sáenz sobre la propuesta que busca llevar adelante el Gobierno mediante el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. "Yo hasta ahora lo que he visto fue ese comunicado, no he tenido comunicación con nadie", añadió el gobernador norteño.

En diálogo con A24, el gobernador señaló sobre La Libertad Avanza (LLA): "Con nosotros, no hubo reciprocidad" y planteó que ahora que "nos inviten a una mesa nacional, lo veo un poco oportunista después de una elección bastante compleja". En cuanto a esa convocatoria, afirmó que "no cambia nada" y consideró que "es más de lo mismo". "Yo me tengo que sentar con aquellos que me vinieron mintiendo hace un año y medio, que me vinieron engañando, que me subestimaron, que me usaron", lamentó al exponer sus críticas al mileísmo y denunció: "Soportamos estoicamente insultos, difamaciones y golpes bajos".

Embed - "EL GOBIERNO ME USÓ": EL GOBERNADOR DE SALTA SALIÓ A CRUZAR A JAVIER MILEI

"He acompañado todas las medidas necesarias para que este gobierno pueda llevar adelante su plan económico", afirmó y lanzó: "Lamentablemente, este gobierno nacional para mí no son leones son palomas de iglesia". Sobre esa definición, explicó que "lo que han hecho constantemente es cagar a los fieles".

"Me preocupa mucho y me da mucha tristeza que así sea. Nosotros teníamos acuerdos donde se debían cumplir obras con nuestra provincia", apuntó Sáenz y defendió a los gobernadores: "Cada uno ha intentado defender su rancho. Si vienen y te cascotean...", planteó.

Además, confió que en el grupo de WhatsApp que mantiene con el resto de los 23 gobernadores "se puso la convocatoria" del Gobierno para la mesa de trabajo pero "nadie dijo nada". "Cuando se pierde la confianza y la credibilidad es muy difícil", acotó.

En un análisis de el resultado de las elecciones bonaerenses, evaluó que "ahora no es que votaron a Kicillof, votaron dándole un mensaje claro a Milei: que la lista que armó son con los de mismo de siempre". "Ahora votamos colores, sellos pero adentro de esos colores no está Milei", cuestionó.

Sobre el armador político que tiene La Libertad Avanza en las provincias, Eduardo 'Lule' Menem, consideró que una salida del gobierno "sería cortar el hilo por lo más delgado" y señaló que "no espero que echen a nadie" pero que en el Ejecutivo "hagan autocrítica y que asuman que se equivocaron mal".

Últimas Noticias

