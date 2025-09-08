Gustavo Sáenz apuntó contra Milei tras la convocatoria a la mesa política nacional: "El Gobierno me usó"

"Me preocupa mucho y me da mucha tristeza que así sea. Nosotros teníamos acuerdos donde se debían cumplir obras con nuestra provincia", apuntó Sáenz y defendió a los gobernadores: "Cada uno ha intentado defender su rancho. Si vienen y te cascotean...", planteó.

Además, confió que en el grupo de WhatsApp que mantiene con el resto de los 23 gobernadores "se puso la convocatoria" del Gobierno para la mesa de trabajo pero "nadie dijo nada". "Cuando se pierde la confianza y la credibilidad es muy difícil", acotó.

En un análisis de el resultado de las elecciones bonaerenses, evaluó que "ahora no es que votaron a Kicillof, votaron dándole un mensaje claro a Milei: que la lista que armó son con los de mismo de siempre". "Ahora votamos colores, sellos pero adentro de esos colores no está Milei", cuestionó.

Sobre el armador político que tiene La Libertad Avanza en las provincias, Eduardo 'Lule' Menem, consideró que una salida del gobierno "sería cortar el hilo por lo más delgado" y señaló que "no espero que echen a nadie" pero que en el Ejecutivo "hagan autocrítica y que asuman que se equivocaron mal".