Política
Axel Kicillof
Elecciones 2025
Elecciones legislativas 2025

Axel Kicillof: "El Gobierno tiene que estar atento y escuchar las urnas, qué opina el pueblo"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires emitió su voto en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata.

El gobernador Axel Kicillof emitió su voto este domingo, a las 10:50, en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata, donde estuvo acompañado de su esposa Soledad Quereilhac. Minutos después, en una breve conferencia de prensa, se refirió a la jornada electoral legislativa en la provincia de Buenos Aires.

Leé también Elecciones 2025 en PBA: cómo se dividen las 8 secciones electorales y qué se elige en cada una
Elecciones 2025 en PBA: cómo se dividen las 8 secciones electorales y qué se elige en cada una. (Foto: archivo)

"El Gobierno tiene que estar atento y escuchar las urnas, qué opina el pueblo. Y nosotros, siendo oficialismo acá, también tenemos que escuchar a las urnas", indicó el funcionario que, en la misma línea, sostuvo que hoy "17 millones de bonaerenses se juegan como sigue esta historia".

En otras de sus declaraciones, el exministro de Economía durante la presidencia de Cristina Kirchner expresó: "Votar es el acto sagrado de la democracia. Es el momento de mayor vínculo entre la ciudadanía y quienes gobernamos. Esperamos que se vote a conciencia. Mas allá de los resultados, lo primero que gana es la democracia".

"Es una elección muy importante. Los resultados tienen efecto de todo tipo, sí que este es el momento de la verdad", remarcó también el mandatario provincial al ser consultado acerca de si comienza una nueva etapa política a partir de este lunes, tras los comicios que se desarrollan en el día.

Visiblemente emocionado, el Gobernador compartió además un "dato de color" ante los periodistas. "Hoy por primera vez vota mi hijo mayor, León", dijo.

En otro tramo de la conferencia, Kicillof agradeció el operativo de Seguridad de las fuerzas federales y provinciales que se desplegaron para mantener el orden en las elecciones legislativas 2025.

Más tarde, el mandamás bonaerense se expresó también sobre la jornada electoral en sus redes sociales. "Voté en la Escuela Superior de Sanidad de La Plata, donde al igual que en toda la provincia se vive un día muy importante para los bonaerenses que tienen la oportunidad de expresarse en las urnas. Participemos de este gran acto democrático con tranquilidad y en paz", indicó.

