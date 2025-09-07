Axel Kicillof: "El Gobierno tiene que estar atento y escuchar las urnas, qué opina el pueblo"

Embed

Visiblemente emocionado, el Gobernador compartió además un "dato de color" ante los periodistas. "Hoy por primera vez vota mi hijo mayor, León", dijo.

En otro tramo de la conferencia, Kicillof agradeció el operativo de Seguridad de las fuerzas federales y provinciales que se desplegaron para mantener el orden en las elecciones legislativas 2025.

Más tarde, el mandamás bonaerense se expresó también sobre la jornada electoral en sus redes sociales. "Voté en la Escuela Superior de Sanidad de La Plata, donde al igual que en toda la provincia se vive un día muy importante para los bonaerenses que tienen la oportunidad de expresarse en las urnas. Participemos de este gran acto democrático con tranquilidad y en paz", indicó.