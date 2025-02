Kicillof respondió al pedido de intervención de la provincia: "Milei es el responsable del narcotráfico"

Y dijo: "A pesar de eso, le propuse al Presidente reunirnos para coordinar esfuerzos y abordar este tema complejo con seriedad". "Milei es el principal responsable del narcotráfico", apuntó Kicillof y explicó: "Por eso lo convoqué a una reunión de trabajo".

Además, indicó: "Esta mañana el presidente decidió responder a esa invitación, pero no con una convocatoria sino con un mensaje de Twitter cargado de violencia y amenazas de intervenir la provincia de Buenos Aires" para "tapar y ocultar el escándalo de corrupción y estafa con criptomonedas en la que está involucrado el Presidente".

Axel Kicillof tildó a Javier Milei de "autoritario"

"Milei avanza con el sueño autoritario de intervenir una provincia. Una provincia que perdió en las PASO, en las generales y en el balotaje", marcó Kicillof y señaló: "No conoce la provincia. No pudo controlar el contrabando en 200 km en Salta y dice que va a resolver la inseguridad en la Provincia" de Buenos Aires.

Agradeció también el apoyo de líderes del peronismo y otros espacios políticos. "Hay consensos que no se tocan: la democracia, el federalismo y la Constitución", afirmó el gobernador bonaerense. Y dijo: "Va a hacer falta la unidad para defender la democracia".

Y aseguró: "La intervención no es conmigo sino con el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Es un intento de atropellar y avasallar la soberanía popular de todos los ordenes. Es contra determinados principios que Milei desearía borrar".

Kicillof pidió denunciar penalmente a Milei

Además, marcó: "Los intendentes y los gobernadores no son empleados del Presidente. Fueron elegidos por sus pueblos, tienen mandatos y la obligación de defender los intereses y derechos de sus habitantes. La provincia de Buenos Aires no se somete a amenazas y extorsiones, a los caprichos de un presidente que no respeta la democracia".

"Quiero informar que instruir al asesor de gobierno para que formulen una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos contra el orden constitucional y los poderes públicos de la provincia", indicó Kicillof.

Y le reiteró al presidente Milei la invitación a trabajar juntos: "Le pido que no sea cobarde, que deje Twitter y los delirios autoritarios, y se reúna a trabajar con seriedad en un tema tan importante y complejo".