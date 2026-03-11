MasterChef Celebrity: por qué eliminaron a Evangelina Anderson y Cachete Sierra a días de la final

Como primer desafío, tuvieron que enfrentarse a un mini juego sensorial en el que debían identificar distintos ingredientes únicamente a través del olfato. Cada acierto les otorgaba 15 segundos extra en el mercado, una ventaja que podía resultar determinante para el plato principal.

Luego llegó la verdadera dificultad de la noche. Al levantar las cajas de sus estaciones, los famosos descubrieron que debían cocinar pulpo, un ingrediente tan desafiante como exigente. Antes de comenzar, recibieron una breve masterclass donde aprendieron técnicas clave, como el método para “asustar” el pulpo y el punto exacto de cocción para lograr una textura perfecta.

Aun así, no todos lograron dominar el producto. Las preparaciones de Evangelina Anderson y “Cachete” Sierra quedaron entre las más flojas de la jornada, y finalmente el jurado decidió, este miércoles, que ambos debían abandonar la competencia, dejando el camino despejado para los seis participantes que buscarán meterse en la gran final.

¿Qué les dijeron los jurados de MasterChef Celebrity a Evangelina Anderson y Cachete Sierra tras su eliminación?

Luego de probar cada una de las preparaciones, los chefs se retiraron a deliberar. Al regresar a la cocina, comenzaron a anunciar quiénes seguían en competencia.

El primero en tomar la palabra fue Donato de Santis, quien llamó al frente a Ian Lucas y Marixa Balli. Tras unos segundos de suspenso, confirmó que ambos continuarán en la semana final del certamen.

Más tarde, Damián Betular convocó a Emilia Attias, la Reini y el Turco Husaín, y comunicó una buena noticia para los tres: “A veces las decisiones que pensamos nos cuesta decirlas, pero esta es buena porque los tres pasan a la próxima etapa”.

La definición quedó entonces entre Evangelina Anderson, Maxi López y Agustín “Cachete” Sierra. En ese momento, Germán Martitegui los hizo pasar al frente y explicó: “Solo uno de ustedes tres continuará hoy en competencia y para los otros dos será el último día”. Finalmente, reveló el resultado: “El cocinero o cocinera que sigue en competencia es Maxi”.

Al ver a los dos eliminados abrazados, Donato destacó el clima emotivo del momento y reflexionó: “Es una imagen muy linda, un llanto para afuera, uno para adentro… no es solamente el resultado de hoy, es todo el esfuerzo que pusieron, así que sigan cocinando y gracias por haber pasado por acá”.

Luego, Martitegui se dirigió a Evangelina y resaltó su evolución durante el programa, especialmente al superar sus miedos al momento de cocinar animales. Sobre Cachete, en tanto, valoró su crecimiento dentro de la competencia y señaló: “Mi sensación es que podes cocinar cualquier cosa bien porque pones muchas ganas”.

Por su parte, Betular también se sumó a las despedidas y expresó: “Seis meses juntos, con días buenos y días malos… son dos personas que vamos a extrañar muchísimo, estos días que quedan son pocos pero se va a sentir su ausencia”.

En ese momento también intervino Wanda Nara, mientras los eliminados compartían unas palabras finales. Evangelina, visiblemente emocionada, dijo: “Quiero que sepan que esta etapa me la voy a guardar en el baúl de los recuerdos más lindos de mi vida”. Luego agregó: “Me emociono porque realmente me hizo muy bien estar acá. Hicieron que una etapa muy difícil de mi vida se convierta en felicidad”.

Cachete, por su parte, agradeció el trato recibido durante el reality y confesó su frustración por la eliminación: “Es un programa que desde que entras hasta que te vas te tratan muy bien. Me duele porque me gusta competir, siempre que laburo lo hago para hacerlo lo mejor, hoy no sé qué mierda pasó, un plato mal te deja afuera y lamentablemente fue hoy”.

Tras sus palabras, los participantes se acercaron para despedirlos con abrazos. Ambos dejaron sus delantales y abandonaron las cocinas del programa.