Qué le dijo Carmiña Masi a Jenny Mavinga antes de abandonar la casa de Gran Hermano

Antes de abandonar la casa, la periodista también pidió disculpas públicamente por lo ocurrido. "Entiendo que son las reglas del juego, te pido disculpas y a toda la gente de color, sabes que no tengo ningun problema contigo. Lo hablaremos afuera", cerró.

De esta manera, Carmiña Masi se convirtió en la primera participante expulsada de Gran Hermano Generación Dorada por comentarios discriminatorios, en una decisión que generó una fuerte repercusión entre los seguidores del reality en redes sociales.

¿Qué decisión tomó el marido de Jenny Mavinga tras los dichos racistas de Carmiña en Gran Hermano?

El terrible comentario racista de Carmiña Masi en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) contra Jenny Mavinga generó una fuerte ola de repercusiones tanto dentro de la casa como en las redes sociales.

Todo ocurrió cuando la participante paraguaya señaló a su compañera frente a otros jugadores y lanzó un comentario que rápidamente generó indignación: “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco“, dijo.

Tras la polémica, Damián, el marido de la jugadora congoleña, habló públicamente y confirmó que iniciará acciones legales contra Carmiña.

“Como familia estamos indignadísimos. Esperábamos algún comentario casual y no nos hubiera afectado tanto, pero esto de hablar por la espalda y decir semejante barbaridad...”, aseguró al aire de DDM (América).

El hombre además reveló que ya comenzó a asesorarse legalmente para avanzar con la denuncia penal.

“Es algo anticonstitucional. Yo ya me estoy asesorando con abogados. Mañana a primera hora metemos una denuncia penal. Esto no puede quedar impune. No solo hablo por Jenny, hablo por toda la comunidad de color, que hay mucha gente viviendo en el país y realmente es indignante, degradante y denigrante”, expresó.

En ese sentido, Damián también contó que la familia ya se puso en contacto con la producción del reality tras lo ocurrido.

“Estamos en contacto. Están diciendo que están evaluando cómo van a resolver esto. Yo les manifesté nuestro total repudio y pedimos la sanción máxima, que es que sea expulsada de la casa, porque esto ya excede el juego. Es muy grave lo que pasó hoy”, concluyó.