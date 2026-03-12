A24.com

TENSIÓN

Qué le dijo Carmiña Masi a Jenny Mavinga antes de abandonar la casa de Gran Hermano

Carmiña Masi fue expulsada por comentarios racistas dentro de la casa. Antes de abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada, se acercó a su compañera Jenny Mavinga y le dio explicaciones cara a cara.

12 mar 2026, 00:23
La expulsión de Carmiña Masi de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por sus comentarios racistas contra Jenny Mavinga dejó uno de los momentos más tensos de la temporada. Antes de abandonar definitivamente la casa más famosa del país, la participante decidió dirigirse a su compañera y darle explicaciones por lo ocurrido.

Todo sucedió segundos después de que Gran Hermano anunciara la sanción y le ordenara retirarse por la puerta giratoria. En ese instante, Mavinga se acercó visiblemente conmovida para preguntarle directamente por lo que había pasado.

"Nunca te hice nada Carmiña, ¿Por qué?", le consultó Mavinga mientras se aproximaba a la puerta por donde la participante estaba a punto de salir. Y agregó con evidente dolor: "Fui la primera en hablar con vos cuando decías que nadie te daba bola".

Ante ese planteo, Carmiña Masi intentó justificar lo sucedido y reconocer su error frente a su compañera. "Mil veces hice contigo ese chiste, que no se hace, es de mal gusto. Al toque que dije eso me di cuenta, es un chiste de muy mal gusto y al toque me di cuenta que está mal", le explicó.

Antes de abandonar la casa, la periodista también pidió disculpas públicamente por lo ocurrido. "Entiendo que son las reglas del juego, te pido disculpas y a toda la gente de color, sabes que no tengo ningun problema contigo. Lo hablaremos afuera", cerró.

De esta manera, Carmiña Masi se convirtió en la primera participante expulsada de Gran Hermano Generación Dorada por comentarios discriminatorios, en una decisión que generó una fuerte repercusión entre los seguidores del reality en redes sociales.

¿Qué decisión tomó el marido de Jenny Mavinga tras los dichos racistas de Carmiña en Gran Hermano?

El terrible comentario racista de Carmiña Masi en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) contra Jenny Mavinga generó una fuerte ola de repercusiones tanto dentro de la casa como en las redes sociales.

Todo ocurrió cuando la participante paraguaya señaló a su compañera frente a otros jugadores y lanzó un comentario que rápidamente generó indignación: “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco“, dijo.

Tras la polémica, Damián, el marido de la jugadora congoleña, habló públicamente y confirmó que iniciará acciones legales contra Carmiña.

“Como familia estamos indignadísimos. Esperábamos algún comentario casual y no nos hubiera afectado tanto, pero esto de hablar por la espalda y decir semejante barbaridad...”, aseguró al aire de DDM (América).

El hombre además reveló que ya comenzó a asesorarse legalmente para avanzar con la denuncia penal.

“Es algo anticonstitucional. Yo ya me estoy asesorando con abogados. Mañana a primera hora metemos una denuncia penal. Esto no puede quedar impune. No solo hablo por Jenny, hablo por toda la comunidad de color, que hay mucha gente viviendo en el país y realmente es indignante, degradante y denigrante”, expresó.

En ese sentido, Damián también contó que la familia ya se puso en contacto con la producción del reality tras lo ocurrido.

“Estamos en contacto. Están diciendo que están evaluando cómo van a resolver esto. Yo les manifesté nuestro total repudio y pedimos la sanción máxima, que es que sea expulsada de la casa, porque esto ya excede el juego. Es muy grave lo que pasó hoy”, concluyó.

