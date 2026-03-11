Expulsaron a Carmiña Masi de Gran Hermano tras sus dichos racistas contra Mavinga

El mensaje continuó con una fuerte reflexión sobre el racismo y los límites dentro de la casa más famosa del país. “No vengo a educar, pero acá mandó yo y pretendo que convivan sin injuriar al otro. En el mundo el racismo sigue existiendo. En el mundo se mira al otro como un enemigo, con desprecio. En mi casa quiero que se dé un mensaje superador, con el respeto y la inclusión. Hay límites que no deben ser traspuestos”.

En esa línea, el Big remarcó la gravedad de las palabras utilizadas por la participante: “Asociar a tu compañera con la esclavitud es una ofensa que no voy a permitir. Con este tipo de tema no se juega. La esclavitud fue abolida, como hay prejuicios que deberían ser abolidos para siempre. Analicé cada palabra que dijiste y no hay dudas de la gravedad de los que has dicho. El reglamento de Gran Hermano no admite comportamientos de estas características”.

Finalmente, llegó el anuncio que definió su salida inmediata del reality. "Mi decisión es que a partir de este momento debes abandonar la competencia. Dirigite hacia la puerta giratoria en este mismo instante. Tus pertenencias te serán entregadas afuera. Buenas noches", subrayó la voz en off.

¿Qué le dijo Carmiña Masi a Jenny Mavinga antes de ser expulsada de Gran Hermano Generación Dorada?

La expulsión de Carmiña Masi de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por sus comentarios racistas contra Mavinga dejó uno de los momentos más tensos de la temporada. Sin embargo, antes de abandonar definitivamente la casa más famosa del país, la participante decidió dirigirse a su compañera para darle explicaciones.

Todo ocurrió segundos después de que Gran Hermano anunciara la sanción y le ordenara salir por la puerta giratoria. En ese momento, Mavinga se acercó visiblemente movilizada para preguntarle directamente por lo ocurrido.

"Nunca te hice nada Carmiña, ¿Por qué?", le consultó Mavinga mientras se acercaba a la puerta por donde la participante estaba a punto de retirarse. Y agregó con evidente dolor: "Fui la primera en hablar con vos cuando decías que nadie te daba bola".

Ante ese planteo, Carmiña Masi intentó justificarse y reconocer el error frente a su compañera. "Mil veces hice contigo ese chiste, que no se hace, es de mal gusto. Al toque que dije eso me di cuenta, es un chiste de muy mal gusto y al toque me di cuenta que está mal", le explicó.

Antes de abandonar la casa, la periodista también pidió disculpas públicamente por lo ocurrido. "Entiendo que son las reglas del juego, te pido disculpas y a toda la gente de color, sabes que no tengo ningun problema contigo. Lo hablaremos afuera", cerró.

De esta manera, Carmiña Masi se convirtió en la primera participante expulsada de Gran Hermano Generación Dorada por comentarios discriminatorios, en una decisión que generó una fuerte repercusión entre los seguidores del reality en redes sociales.