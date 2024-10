La aclaración del Gobierno tras borrar a las Malvinas del mapa argentino en una presentación con diplomáticos británicos

WhatsApp Image 2024-10-10 at 08.43.57.jpeg

"En uno de los mapas empleados en esa ocasión, que buscaba mostrar las provincias que adhirieron o no al RIGI, se constató luego que se trataba de una versión incompleta en la cual, por una falla involuntaria, no figuraban las Islas Malvinas", detallaron, y aclararon: Esto no fue advertido en el momento por los expositores, ya que estaban de espaldas a la pantalla. Por otro lado, las Islas Malvinas sí figuraban en un segundo mapa que también fue exhibido en la misma jornada.

Por último, subrayaron: "Sin perjuicio del error involuntario, subsanado de inmediato enviando la versión correcta por vía electrónica a los concurrentes, lamentamos que haya sido usado para sacar conclusiones falsas o hacer especulaciones políticas de bajo nivel sobre la Causa Malvinas, que debiera unirnos a todos los argentinos".

Cómo el Gobierno borró a Malvinas de un mapa argentino

La convocatoria se dio el miércoles en la Casa Rosada; más precisamente, en la Jefatura de Gabinete. Había unos de 70 diplomáticos, muchos de ellos argentinos.

La idea era presentar a diplomáticos de todo el planeta las ventajas de apostar por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una de las máximas apuestas del Gobierno para atraer capitales al país. En este caso, estaba orientado particularmente a las inversiones mineras.

En ese marco, se presentó un mapa de la Argentina para explicar las ventajas de cada provincia a la hora de invertir. Pero para sorpresa de los presentes el mapa no contenía a las Islas Malvinas. "Los representantes argentinos no podíamos creer lo que veíamos. Si fue un error es muy grave porque era un acto oficial; y si fue a propósito, es más grave aún porque estamos resignando soberanía", detalló a A24.com uno de los presentes.

El anfitrión del encuentro no fue un funcionario menor. José Luis Vila quien está al frente de la Secretaría de Estrategia Nacional de la Jefatura de Gabinete y que actúa en muchos sentidos como viceministro de Guillermo Francos.

El mapa detalla además cuáles son las provincias adheridas al RIGI (en verde oscuro), las que tienen trámites en discusión (en verde claro) y las no adheridas (en rojo, que son las peronistas).

En la reunión había diplomáticos de carrera argentinos y también representantes de diversos países como el Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, España, Japón, Corea, entre otros.

La situación generó un fuerte malestar en el staff diplomático argentino, que sin embargo mantuvo la diplomacia y garantizó que la reunión fluyera adecuadamente. Aunque al finalizar dio mucho que hablar...